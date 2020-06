Ces films et séries arrivent sur Netflix en juillet pour un été de binge-watching

Le programme du premier mois d'été est arrivé !

Le mois de juillet signe l'arrivée du premier mois des grandes vacances, mais aussi le renouveau des programmes sur votre plateforme préféré : Netflix. Après avoir passé plusieurs semaines à binge-watcher (presque) l'intégralité des contenus, un peu de nouveautés n'est pas de refus. La plage et la piscine resteront nos priorités, mais le retour de plusieurs grosses séries attendues et du deuxième volet de The Kissing Booth pourrait bien nous faire lézarder un peu sur notre canapé. Sans plus attendre, voici ce qui vous attend au mois de juillet !

Films

Grand Torino : 1/07

Le concert : 1/07

Sagan : 1/07

À l'épreuve des balles : 1/07

Vendredi 13 : chapitre 3 : 3/07

The Book of Henry : 6/07

Mom : 6/07

Le Smoking : 14/07

Dunkerque : 18/07

Baby Driver : 29/07

Films originaux Netflix

Sous le soleil de Riccione : 1/07

Les baby sitters : 3/07

Desperados : 3/07

The Old Guard : 10/07

The Kissing Booth 2 : 24/07

L'été sera chaud sur Netflix ! Le programme des films originaux de Netflix nous donne déjà envie d'être au mois de juillet pour tout dévorer d'une seule traite. Le grand retour de The Kissing Booth pour un deuxième chapitre, l'amour sous le soleil d'Italie, l'humour avec une bande de collégiennes se prenant pour des baby-sitters, il y en aura absolument pour tous les goûts ! Mais si les classiques vous branchent plus, Gran Torino et Dunkerque seront parfaits pour vos soirées chaudes d'été.

Séries

IZombie (saison 4) : 1/07

Warrior Nun (saison 1) : 2/07

Les demoiselles du téléphone (saison 5 - partie 2) : 3/07

JU-ON: Origins : 3/07

Suits (saison 8, partie 1) : 6/07

Stateless (mini-série) : 8/07

Cursed (saison 1) : 17/07

How to Sell Drugs Online Fast (saison 2) : 21/07

Good Girls (saison 3) : 26/07

Umbrella Academy (saison 2) : 31/07

Du côté des séries, ça part (un peu) dans tous les sens, mais il y aura de quoi se mettre sous la dent pour tout le monde. Ce mois de juillet signe le grand retour de la Umbrella Academy (enfin) et des trois mamans braqueuses de Good Girls, un duo gagnant pour un été plus que réussi ! Autre bonne nouvelle, Katherine Langford (13 reasons why) revient dans Cursed, une relecture de la célèbre histoire du Roi Arthur. Quel programme !