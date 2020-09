Ces films et séries débarquent en octobre sur Netflix pour un mois de frissons garantis

Les nouveautés vont vous laisser scotcher à votre canap' !

Après une rentrée sur les chapeaux de roue, il est temps de revenir aux bonnes vieilles habitudes pré-hivernales : le binge watching de films et séries sur Netflix ! Si le mois de septembre nous a gâtés avec de belles nouveautés, le programme du mois d'octobre est encore un cran au-dessus avec des films et séries croustillants à souhait ! Eh oui, le confinement n'aura pas eu raison de certains tournages, avec plusieurs grosses productions qui vont venir gonfler les rangs d'un catalogue déjà bien fourni. Du grand retour de la série d'horreur The Haunting of Bly Manor à la nouvelle série française La Révolution, petit tour des shows à mettre dans son agenda !

Films

Clueless : 1/10

Bandes de filles : 1/10

Sweeney Todd, le diabolique barbier de de Flette Street : 1/10

La maison de cire : 1/10

Dayligtht : 1/10

Les liens maudits : 2/10

Confident Royal : 12/10

Films Netflix

Oloturé : 2/10

Dick Johnson is dead : 2/10

Hubie Halloween : 7/10

40 ans, toujours dans le flow : 9/10

Les Sept de Chicago : 16/10

Quelqu’un doit mourir : 16/10

Rebecca : 21/10

Bronx : 30/10

Les programmes originaux ont le vent en poupe sur Netflix ! Avec plusieurs grosses productions, la plateforme de streaming continue son chemin dans les méandres du cinéma et signe plusieurs nouveautés très attendues par les spectateur·rice·s. Les films, Les Sept de Chicago et Rebecca, l'un tiré d'une histoire vraie, l'autre d'un thriller culte et oscarisé sorti en 1940 sauront certainement attirer votre attention... Mais la période d'Halloween sera aussi propice à découvrir Hubie Halloween, une comédie avec Adam Sandler dans la célèbre ville de Salem...

Séries

Murder (saison 6) : 1/10

Code Lyoko (L’intégrale) : 1/10

Emily in Paris (saison 1) : 2/10

The Haunting of Bly Manor (saison 2) : 9/10

Social distance (saison 1) : 15/10

Grand Army (saison 1) : 16/10

La révolution (saison 1): 16/10

Du côté des séries, c'est la véritable folie ce mois-ci. Plusieurs shows font leur grand début sur le petit écran : Emily in Paris, La révolution et The Haunting of Bly Manor, trois séries très différentes entre glamour, horreur et guerre ! Une chose importante est aussi à noter : Murder revient pour son ultime saison ! Encore un mois chargé pour se préparer doucement, mais surement aux journées d'hiver.