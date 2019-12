Ces films et séries quittent la plateforme Netflix en janvier 2020, c'est le moment ou jamais !

On a beau être à la fin de l'année, entre les cadeaux et la préparation de la soirée de Noël, on en oublie pas notre passion dévorante pour une activité somme toute apaisante dans notre vie à mille à l'heure : se mater des séries et films sur Netflix pour oublier l'hiver définitivement installé ! Après vous avoir donné le précieux programme des nouveaux films et séries qui arrivent en janvier 2020 sur la plateforme de streaming, il reste une douloureuse étape à passer... Celle de dire au revoir à certains programmes qui s'en vont pour de nouvelles aventures, loin de notre petit écran.

Avec l'arrivée des vacances, c'est peut-être l'occasion de se refaire quelques soirées de binge-watching ?

Indiana Jones et le royaume du crâne de crystal : 1/0120

Will Hunting : 1/01/20

Pitch Perfect : 1/01/20

Zero Dark Thirty : 1/01/20

Bee, Le Film : 1/01/20

Gardiens de la Galaxie : 1/01/20

Mince Alors ! : 1/01/20

Megamind : 1/01/20

The Breakfast Club : 1/01/20

Seize bougies pour Sam : 1/01/20

Django Unchained : 1/01/20

La stratégie de la poussette : 3/01/20

Un homme idéal : 18/01/20

Le témoin amoureux : 31/01/20

Julie & Julia : 31/01/20

Cette liste longue comme le bras n'augure rien de bon, surtout quand on lit en quelques secondes les titres de plusieurs grands classiques... De films cultes comme Will Hunting et Indiana Jones en passant par The Breakfast Club à des comédies comme Pitch Perfect ou Mince Alors ! , personne n'est épargné en ce début d'année ! Du rire aux larmes, voici encore une bonne raison de les regarder pour se remémorer le bon cinéma, celui qu'on aime par dessus tout.

Weeds (saisons 1 à 8) : 1/01/20

Family Guy (saisons 11 et 12) : 1/01/20

Under the Dome (saisons 1 à 3) : 1/01/20

Grimm (saisons 1 à 6) : 6/01/20

Du côté des séries, le chaos est moins palpable, même si la série culte Weeds tire sa révérence avec ses 8 saisons ainsi que celle de Grimm avec ses 6 saisons. De quoi souffler un petit peu et se concentrer sur celles qui restent en ce début d'année.