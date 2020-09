Ces pensées qu'on a toutes quand on regarde un film érotique avec son/sa partenaire

Si t'as déjà maté un film érotique avec ta moitié, ces pensées t'ont probablement traversé l'esprit.

Pourquoi réserver le porno à ses séances de masturbation en solo ? Mater ça en couple, c'est aussi très chouette ! Cela permet de connaître les envies et fantasmes de l'autre, de libérer la parole sexuelle dans le couple, de pimenter les ébats. On peut en regarder pour s'exciter et se donner envie de faire l'amour, mais aussi pour se donner de l'inspiration, ou encore s'amuser à reproduire les différentes scènes et positions, à condition que tout le monde soit sur la même longueur d'ondes. Bref, c'est plutôt cool et c'est à tester au moins une fois dans sa vie. Par contre, on te prévient, certaines pensées te traverseront sûrement l'esprit pendant le visionnage et c'est tout à fait normal. On les a toutes/tous eues ! Et voici quelques exemples ce qui peut te venir en tête pendant que tu mates un film érotique avec ton/ta chéri·e.

« Est-ce qu'il/elle veut qu'on fasse la même chose au lit ? »

Regarder un film érotique en couple est un bon moyen de savoir ce qui excite l'autre, mais du coup on ne peut s'empêcher de se demander si le thème choisi est un fantasme que son/sa partenaire voudrait essayer avec nous, ou juste quelque chose qui l'excite à regarder mais sans pour autant qu'il/elle ait envie de le tester dans la vraie vie.

« Elle est sympa cette position, on pourrait l'essayer »

L'avantage des films érotiques, c'est qu'ils permettent de nous donner quelques idées de jeux érotiques et de lieux à essayer, mais aussi de nouvelles positions auxquelles on aurait pas forcément pensé. C'est un bon moyen de stimuler sa créativité au lit et de pimenter un peu ses ébats !

« Est-ce qu'elle va bien ? »

Quand tu regardes certains pornos, en particulier quand c'est hard, il y a de quoi se demander si la fille prend vraiment du plaisir ou si elle souffre mais fait semblant de kiffer. Il y a quand même certaines positions qui n'ont pas l'air très confortables, sans parler des violences qui peuvent parfois être faites. Chacun son fantasme, mais il y a de quoi se poser la question tout de même parfois.

« Il n'y a que moi que les sons gênent, c'est un peu too much non ? »

Soyons réaliste, dans les films érotiques, il y a beaucoup de simulation. Et souvent, les acteurs en font un peu trop, au point que ça se voit et que ça en devient un peu gênant. Du coup, sur le moment, t'as juste envie de couper le son, mais t'oses pas parce que tu te demandes si ce ne sera pas encore plus gênant de regarder ça dans le silence le plus total.

« Est-ce que ça donne aussi envie à mon/ma partenaire ou c'est juste moi ? »

En général, quand on regarde un film érotique, c'est pour faire monter le désir. Il est donc plutôt commun de sentir la chaleur s'emparer de notre corps et d'avoir le sexe en feu en matant un couple en train de faire l'amour, parce qu'on s'imagine à leur place et ça réveille nos ardeurs. C'est probablement aussi le cas de l'autre, alors il ne faut pas hésiter à s'en servir pour démarrer les hostilités !

Si les films érotiques peuvent nous donner de bonnes idées de positions sexuelles à tester, il y en a aussi certains qui usent et abusent de positions un peu trop acrobatiques, qui demandent beaucoup de souplesse, de contorsion ou de force. Et parfois, on se demande si c'est vraiment confortable et plaisant tant c'est WTF.

« Est-ce qu'on est censés se toucher en même temps, ou juste regarder ? »

En solo, mater un film porno s'accompagne souvent d'une petite séance de masturbation, vu que cela fait monter l'excitation. Du coup, quand on regarde ça en couple, on s'interroge sur l'attitude à adopter. Mais pourquoi se priver si l'envie est là ? Justement, c'est un bon moyen de commencer les préliminaires.

« C'est pas un peu bizarre de faire l'amour devant d'autres gens qui font l'amour, même si c'est à l'écran ? »

Pourquoi ce serait bizarre ? C'est aussi naturel que de se masturber en solo. C'est un écran, c'est une fiction, ce n'est pas comme si on faisait l'amour devant de vraies personnes dans la même pièce. Et là aussi, c'est un fantasme comme un autre. Si l'envie est là, il ne faut pas se priver !

« Est-ce qu'on peut vraiment jouir en même temps ? »

Ce qui est merveilleux dans les films érotiques, c'est qu'à chaque fois, les partenaires semblent jouir exactement au même moment, en symbiose parfaite. Alors que dans la vraie vie, c'est rarement le cas. Cela arrive, mais il ne faut pas non plus en faire un objectif absolument, sinon on profite moins du moment présent.

« C'était plutôt drôle finalement »

On en fait tout un plat, mais à la fin, on se rend compte que ce n'était pas si désagréable. Cela permet de renforcer les liens, la complicité, de délier les langues autour du sujet, de communiquer davantage sur nos envies et fantasmes, et puis aussi de pimenter les ébats. Il n'y a que des bénéfices à mater ça ensemble plutôt qu'à faire cela chacun dans son coin.