Après l'annonce officielle du grand retour de la série culte Gossip Girl, de petites infos sont distillées au fil des mois, nous en dévoilant un peu plus sur ce reboot suivant les histoires un peu compliquées des enfants aisés de l'Upper East Side de New York ! Non loin de l'histoire originale, ce nouveau show suivra toujours la jeunesse dorée de Manhattan, avec une toute nouvelle élite de lycéens, accros aux réseaux sociaux et friands de gossip 2.0. La petite nouveauté ? Gossip Girl ne sera pas un personne à proprement parler puisque tout le monde pourra l'être via son téléphone, mais Kristen Bell restera la narratrice comme à l'époque.

Des changements justifiés et en rapport avec notre temps, mais pourra-t-on aussi y voir la vie des anciens lycéens Blair, Chuck, Serena et Dan ? Peut-être bien selon Joshua Safran, l'un des producteurs de la série qui en a parlé au site ET : « Nous allons parler de ce qui est arrivé à Dan Humphrey donc je devrais peut-être envoyer un message à Penn pour savoir s'il est disponible. Penn travaille beaucoup, mais on va voir si on peut l'avoir ici avec nous. Ça serait génial. J'aimerais bien que tout le monde revienne s'ils en ont l'envie. L'univers existe toujours. Les nouveaux personnages vont parler de Serena, Blair, Chuck, Dan ».

Un show qui se veut donc dans la continuité, quelques années après les frasques des personnages cultes portés notamment par Blake Lively ou Penn Badgley, remarquable aujourd'hui dans la série You sur Netflix et loin, très loin de son personnage de boy next door dans GG. Qui sait ? Un retour pourrait être une bonne chose pour lancer cette nouvelle aventure... Chace Crawford (Nate) a déjà donné son feu vert, il n'y a plus qu'à attendre les autres !