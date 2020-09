Ces positions sexuelles sont les meilleures pour stimuler le clitoris en même temps

S'envoyer en l'air, oui, mais sans oublier le clito !

La clé pour avoir un orgasme à coup sûr ? S'occuper du clitoris, tout simplement. Avec ses 8000 terminaisons nerveuses, c'est l'organe du plaisir par excellence. Et d'ailleurs, de nombreuses recherches montrent que c'est la stimulation clitoridienne et non la stimulation vaginale qui est le moteur de l'orgasme féminin. Il est rare d'avoir un orgasme juste par la pénétration. Par contre, il est tout à fait possible de lier les deux. L'autre jour, on te parlait de la position de l'aigle déployé, qui offre un angle profond et qui permet en même une stimulation du clitoris. Mais ce n'est pas la seule position à offrir cet avantage. La preuve avec ces 5 autres positions toutes aussi kiffantes !

Crédit : Unsplash

La Table Top

Allongé⸱e sur une table, un lit ou un plan de travail, tes jambes entourent les hanches de ton/ta partenaire, qui lui/elle se trouve debout. Si c'est trop inconfortable, tu peux mettre un oreiller. Cette position permet un accès direct au clitoris et chaque partenaire peut le stimuler avec ses mains ou un sex toy.

Le Pretzel Dip

Allonge-toi sur le côté droit, tandis que ton/ta partenaire s'agenouille, chevauche ta jambe droite et enroule ta jambe gauche autour de son côté gauche. Non seulement cela fournit une pénétration profonde mais cela permet également de frotter le clitoris pendant l'acte de va-et-vient et donc de bien le stimuler.

Le Coquillage

Cette position demande un peu de souplesse mais elle permet de bien exposer la vulve et offre donc une bonne stimulation clitoridienne et labiale interne. Il suffit de s'allonger en relevant les jambes en maximum, les chevilles croisées derrière la tête. Le/La partenaire se met dessus en position de missionnaire.

Crédit : Unsplash @wevibe

Le Leap Frog

Outre permettre une bonne stimulation du point G, cette position peut également être gagnante pour ton clitoris. Il suffit de te mettre en position de levrette, mais en posant tes bras et tes mains sur le sol. Ton/Ta partenaire se place derrière pour pénétrer, ce qui lui permet aussi d'accéder au clitoris, ou tu peux t'en occuper toi-même.

Les Cuillères

Intime par excellence, la position des cuillères est également très pratique pour stimuler le clitoris en même temps puisqu'il se retrouve facilement accessible par les deux partenaires. Il suffit de venir se coucher sur le côté, l'un⸱e derrière l'autre, les genoux légèrement fléchis. Et si vous écartez les jambes, c'est encore mieux.