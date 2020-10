Ces pratiques sexuelles sont parfaites en temps de Covid, chaud devant !

Heureusement, il nous reste encore le sexe (enfin sous conditions).

Nous y voilà. Après l'avoir appréhendé ces dernières semaines, le confinement fait son grand retour. On va donc devoir réapprendre à vivre sous contraintes (c'est-à-dire encore plus que d'habitude) et dire adieu à toute vie sociale, distraction et chaleur humaine. Et pour préparer ce retour à l'étroit, chacun a peaufiné son plan de repli : puzzle XXL, recettes vegan ultra complexes, applis de sport... et sexe à gogo ! Oui, d'après les chiffres de plusieurs marques de jeux coquins, notamment Passage du Désir, les ventes de sextoys auraient explosé depuis le début de la crise sanitaire. En même temps, le temps est tellement long qu'il faut bien se trouver des occupations...

Oui mais pas n'importe lesquelles ! Si le sexe est encore autorisé (thank god !), les autorités sanitaires de différents pays se sont exprimées afin de lister les pratiques qui sont encouragées ou au contraire à proscrire en ces temps troubles. Alors, comment faire l'amour en toute sûreté ? Voici le guide !

#1 Mise sur la masturbation

On ne rappellera jamais assez les bienfaits de la masturbation et si tu es encore hésitante, voilà qui devrait te convaincre. Comme l'a très clairement dit sur Twitter le Docteure Theresa Tam, la responsable de la santé publique au Canada, « les activités sexuelles les moins risquées pendant que sévit la Covid-19 sont celles où vous êtes seul(e) ». Il n'y a donc littéralement aucun mal à se faire du bien solo !

#2 Concentre-toi sur un·e seul·e partenaire

Que tu sois en couple ou célibataire, le batifolage n'est clairement pas recommandé en ce moment. D'après le département santé de la Ville de New York, il est préférable de s'en tenir à un·e seul·e partenaire ou du moins en réduire le plus possible le nombre dans le cas de relations multiples. « Vous êtes votre partenaire sexuel le plus sûr, le second est celui avec qui vous vivez. Vous devez éviter les contacts rapprochés - y compris les relations sexuelles - avec les personnes en dehors du foyer. Si vous avez des relations sexuelles avec d'autres personnes, essayez d'avoir le moins de partenaires possible » a-t-il indiqué.

Du côté du Royaume-Uni, le sexe entre personnes célibataires est même interdit. Le Premier Ministre britannique a en effet mis en place le « sex ban », c'est-à-dire l'interdiction pour les personnes résidant dans des zones où le virus circule activement d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, exceptées celles de son propre foyer. Oui, ça rigole pas Outre-Manche !

#3 Pense au masque pendant l'amour

Eh oui, ça paraît un peu aberrant mais il s'agit pourtant d'une recommandation très sérieuse des autorités sanitaires américaines. Comme le rapportent les Canadiens, « certains couples devraient éviter de s'embrasser et même porter un masque pendant les rapports sexuels », surtout si vous avez une relation avec une personne qui n'appartient ni à votre foyer ni à votre bulle sociale. Un conseil également partagé par la ville de New York.

#4 Place à la levrette et aux cuillères

En plus des baisers prohibés, certaines positions sexuelles ne sont pas très Covid-friendly, à commencer par celles qui nécessitent un rapprochement. Du sexe éloigné, c'est possible ? S'il s'agit toujours d'un contact physique, les positions sexuelles qui ne se font pas face, c'est-à-dire celles où les « visages ne se touchent pas ou ne sont pas près l'un de l'autre » seraient plus acceptées que les autres. Autrement dit, la levrette ou la position des cuillères par exemple.

#5 Tente le glory hole

Oui, c'est une recommandation ultra sérieuse de la British Columbia Centre for Disease Control, l'agence de santé publique de la province canadienne de Colombie-Britannique qui a listé quelques conseils à suivre dans ce contexte de pandémie. Parmi eux, l'établissement a appuyé la pratique du glory hole qui consiste à faire ou recevoir une fellation à travers un mur plein de trous dans lesquels le sexe est inséré. Si t'as du temps à tuer et que tu as envie de refaire la déco de ton appart...

#6 Table sur le sexe virtuel

Distanciation oblige, le sexe virtuel obtient sans surprise les faveurs des autorités sanitaires. Qu'il s'agisse de dating à distance, de camsex ou d'amour par téléphone, il existe en réalité des tas de façons d'avoir des rapports sexuels sans se toucher. Et ça peut être carrément hot si l'on joue réellement le jeu !

#7 Zappe le sexe anal

S'il n'a pas encore été clairement prouvé que le Covid-19 peut se transmettre par le sperme, certaines études ont révélé que des traces du virus avaient été retrouvées dans les selles. C'est pourquoi il est actuellement recommandé d'oublier le sexe anal, surtout des pratiques comme l'anulingus où les muqueuses sont directement en contact.

A part ça, haut les coeurs hein !