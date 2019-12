Après avoir passé une année délicieuse au niveau des sorties de séries, 2020 s'annonce être aussi un très bon cru pour la sériephile que vous êtes grâce à plusieurs shows très attendus dès le mois de janvier, histoire de commencer l'après Noël sur le bon pied. Ces derniers mois beaucoup d'annonces ont été faites sur les nouveautés à se mettre sous la dent comme Katy Keene, issue de l'univers de Riverdale et avec Lucy Hale en personnage principal ainsi que le reboot de Lizzie McGuire, avec la quasi totalité du casting original et prévu sur Disney+ dans quelques mois. Que verra-t-on sur nos écrans prochainement ?

Zoey’s Extraordinary Playlist (NBC) : 7/01

Katy Keene (The CW) : 6/02

Lizzie McGuire (Disney+) : Courant 2020

Little Fires Everywhere (Hulu) : Courant 2020

Space Force (Netflix) : Courant 2020

Du côté des séries les plus attendues, Katy Keene et Lizzie McGuire sont en pôle position, avec un spin-off de Riverdale pour l'une et un reboot plus de 15 ans après l'arrêt de la série pour l'autre. Après des mois d'attente, la série de Lucy Hale sera dévoilée dès le 6 février prochain avec un casting 5 étoiles, dont Josy de la Riverdale sur Netflix et suivra la vue de Katy Keene essayent de devant une styliste reconnue à New-York.

L'arrivée de Disney+ a aussi donné des idées à la firme aux grandes oreilles signant le grand retour d'Hilary Duff dans la peau de son personnage iconique des années 2000, plus de 10 ans après la fin d'une ère sur Disney Channel. La bonne nouvelle ? Tout le casting de l'époque y sera pour les nouvelles aventures de la girl next door.

Ils sont de retour

La musique a aussi le vent en poupe avec Zoey’s Extraordinary Playlist, la nouvelle production de NBC, savant mélange de rom-com et comédie musicale qui suit les aventures de Zoey, une nana capable d'entendre les pensées des gens... en musique. Si vous êtes du genre à aimer Glee et avoir des des chansons en tête toute la journée, cette série est faite pour vous ! En plus, il y a Skylar Astin de Pitch Perfect, que demander de plus ?

Si le reste de la liste est encore en production, il reste fort à parier que les premières images de Little Fires Everywhere avec Reese Whiterspoon racontant la vie d'une famille parfaite mais pleine de secrets et celle de la comédie Space Force sur Netflix, attiseront notre curiosité dans quelques mois, histoire de rajouter encore une série à mater à notre liste de binge-watching !