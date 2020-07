Ces stars ont fait leur coming-out en 2020, et nous ont livré des discours inspirants

Des récits personnels qui font bouger les choses et évoluer les mentalités.

Sur un post Instagram, dans un tweet, dans les colonnes d'une interview, l'année 2020 aura été celle de nombreux coming-out de stars. Une prise de parole qui peut mettre parfois du temps à avoir lieu mais qui se révèle être finalement la réponse à des années de questionnements, de silence, de tiraillements, de pression, d'injonctions et parfois même de rejet. Car si le spectre de la sexualité est infini et ne cesse de s'enrichir, échapper à la norme binaire et hétérosexuelle reste encore en 2020 un acte politique et militant. Voilà pourquoi le coming-out, le discours et le courage dont font preuve ces personnalités qui osent afficher fièrement leur orientation sexuelle sont plus que jamais nécessaires.

Madison Bailey

C'est au cours d'un live Instagram que l'actrice de la série Netflix Outer Banks a révélé être pansexuelle. Elle y affirmait aimer les garçons et les personnes non-binaires. Quelques temps plus tard, c'est sur l'application TikTok que la jeune femme a présenté à ses abonné·e·s celle avec qui elle vit une histoire d'amour, une sportive prénommée Mariah Linney. Et ça a carrément l'air d'être le big love entre les deux !

Da Brat

Après 20 ans de silence, la rappeuse et comédienne Da Brat a décidé de faire son coming-out sur Instagram. Dans un post, elle partageait la photo d'une jolie voiture de luxe, un cadeau d'anniversaire offert par sa compagne Jesseca Dupart, la PDG d'une marque de produits capillaires. Si l'artiste de 46 ans a expliqué dans les pages de Variety avoir toujours pensé qu'il était mieux d'être discrète et ne pas parler de sa vie privée, elle a finalement accepté d'afficher l'identité de celle qui partage sa vie sur les réseaux. Voilà une jolie preuve d'amour !

Jameela Jamil

Le coming-out de Jameela Jamil ne s'est pas vraiment fait dans la douceur. Au casting de l'émission Legendary, un programme dédié à la culture ballroom et au voguing, on lui a reproché sa participation, jugée pas assez légitime. Une accusation qui l'a touchée en plein coeur et l'a poussée à revendiquer son lien à la communauté LGBT+, en tant que personne queer. Née d'un père indien et d'une mère pakistanaise, la jolie brune a expliqué qu'il n'était pas évident « d'être accepté dans la communauté d'Asie du Sud », qui plus est quand on ne vient pas d'une famille « où les gens disaient ouvertement qu'ils étaient gays ».

Taylor Schilling

Crédit : Instagram @Taylor Schilling

Si elle avait déjà laissé planer quelques doutes sur sa sexualité en 2017, déclarant en interview qu'aucune facette de sa personne ne pouvait être étiquetée et qu'elle ne rentrait dans aucune boîte, c'est à l'occasion du 50ème anniversaire de la première Gay Pride que Taylor Schilling a officiellement fait son coming-out. En postant un cliché sur son compte Instagram où on peut la voir enlacer Emily Ritz, sa compagne depuis quelques mois, la star d'Orange is the New Black a déclaré ne pas pouvoir être « plus fière » qu'à ses côtés. Une belle déclaration d'amour qu'elle a accompagné de plusieurs émojis coeurs.

Chyler Leigh

Connue pour son rôle dans Grey's Anatomy, c'est finalement grâce au personnage Alex Danvers qu'elle incarne depuis 2015 dans la série Supergirl que Chyler Leigh s'est publiquement exprimée sur son orientation sexuelle. Dans un article publié sur Create Change, une asso qu'elle a cofondée, l'actrice a expliqué : « Quand on m'a dit que mon personnage allait faire son coming-out dans la saison 2, j'ai eu un déferlement de pensées et d'émotions, à cause de la responsabilité que je ressentais personnellement de bien mettre en scène l'expérience d'Alex. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est à quel point la scène dans laquelle elle se révèle, allait prendre de l'ampleur au-delà du script et véritablement devenir un changement pour moi ».

Nikkie Tutorials

10 ans après le lancement de sa chaîne, la youtubeuse beauté Nikkie Tutorials a publié en janvier dernier une vidéo dans laquelle elle révèle être une personne transgenre. Baptisée « I'm coming out », elle y relate en détail son parcours et les différentes étapes de sa transition, commencée à 14 ans. « Enfant, je suis née dans le mauvais corps, ce qui signifie que je suis transgenre » raconte-t-elle dans un discours poignant et émouvant qu'elle adresse à toutes les « petites Nikkies qui se sentent inquiètes, qui ne se sentent pas à leur place, qui se sentent incomprises ». Elle regrette cependant de n'avoir pas pu partager cette partie de sa vie avec sa communauté selon ses « propres conditions », victime de chantage.

Lili Reinhart

C'est par le biais d'Instagram que Lili Reinhart a fait son coming-out. Si ses fans l'ont longtemps connue en couple avec Cole Sprouse, son collègue dans la série Riverdale, l'actrice est en réalité bisexuelle. Elle a fait ses révélations en publiant une story sur Instagram, en marge des manifestations en soutien au mouvement Black Lives Matter. Invitant sa communauté à la rejoindre à un rassemblement LGBT+, la star de 23 ans a lâché : « Bien que je ne l'ai jamais annoncé publiquement avant ça, je suis fière d'être une femme bisexuelle ». Voilà qui est clair !