Ces mini tatouages Disney sont tellement adorables que tu en voudras un

Cuteness overload !

Tout ce qui est petit est mignon, et l'adage est également valable pour les tatouages, même si ça n'empêche pas les grosses pièces d'être tout aussi canon. Alors quand on associe petit tattoo à univers Disney, ça donne forcément une explosion de mignonnerie avec de la délicatesse en-veux-tu-en-voilà ! Mulan, Le Roi Lion, Bambi, Mickey et tous leurs potes prennent un format riquiqui et on craque totalement ; on parie que vous ne pourrez pas non plus résister devant cette sélection de mini tatouages Disney tout croquignolets.

Un préféré parmi tous ces adorables mini tatouages Disney ?