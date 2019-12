Cet acteur iconique pourrait revenir dans le reboot de Gossip Girl

Le reboot a le vent en poupe ! Loin d'être une belle rime pour les aficionados de show originaux, c'est pourtant la grande tendance qui se dessine ces derniers mois avec le retour de plusieurs séries iconiques des années 2000 comme Lizzie McGuire ou Gossip Girl, actuellement en pleine écriture et à la recherche des personnages qui remplaceront les mythiques Blair, Chuck, Dan et Serena. Enfin, ne les mettons pas trop vite au placard puisqu'il y aurait la possibilité d'un retour du casting original dans cette nouvelle aventure du petit écran !

Si pour le moment personne n'a encore confirmé sa présence, Penn Badgley alias Dan Humphrey, a fait un pas en avant lors d'une interview avec ET : "Redevenir Dan Humphrey...? Je ne sais pas. C'est une chose que je vais mettre en premier dans mes mails pour y penser. Je n'ai pas encore eu de conversations avec les créateurs, mais qui sait..." Le boy next door favori du petit écran, officiellement déclaré Gossip Girl dans le dernier épisode de la série n'a jamais été tellement fan de son personnage, mais le temps lui a fait apprécier cette partie de sa vie autrement.

"C'est plutôt clair, je n'ai jamais été un adepte de Dan Humphrey. Je n'ai jamais été le plus grand ami ou fan de Dan Humphrey, avec qui je suis réconcilié depuis, dans le sens où j'aimerais contribuer d'une manière significative. Cela dépendra de beaucoup de choses, comment il est intégré et pourquoi il est là". Voilà qui est dit ! En attendant de savoir s'il foulera de nouveau le quartier de l'Upper East Side, vous pourrez le retrouver dès le 26 décembre dans la saison 2 de You, une petite pépite !