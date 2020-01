Cet aliment healthy consommé dans le monde entier a des effets négatifs sur la planète

Les modes de consommation ont bien changé depuis quelques années et l'engouement pour la healthy food n'a jamais été aussi important qu'à l'heure actuelle ! Si on sait que les produits transformés sont un véritable désastre pour notre santé et la planète, on fait face aujourd'hui à une autre problématique : certains produits healthy pourraient induire directement d'importants problèmes écologiques. C'est le cas de l'industrie de l'amande ayant eu une forte croissance due à la consommation accrue du lait d'amande dans le monde entier.

D'après Slate.fr, la Californie (premier fournisseur) ferait face à cette croissance exponentielle en augmentant les parcelles de vergers d'amandiers via une utilisation massive de pesticides, reconnus pour être des produits négatifs sur l'environnement. Résultat des courses ? 50 milliards d'abeilles, insectes polinisateurs de ces espaces, ont été irradiées en quelques mois des zones concernées.

Selon toute vraisemblance, les scientifiques attribuent ce taux élevé de mortalité aux pesticides utilisés à tout-va pour produire en grande quantité et pouvoir suivre la demande du marché mondial. Une course au profit qui n'est pas sans risques pour les années futures quand on sait que les abeilles sont un maillon essentiel pour le maintien de la biodiversité, les espèces végétales dans ce cas précis. Êtes-vous une consommatrice assidue de lait d'amande ?