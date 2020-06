Cet artiste métamorphose les personnages animaliers de Disney en humains, et c'est super bien fait

Le dessinateur Marco The Artist réinvente les dessins animés Disney de notre enfance !

Au fil des années, Disney a su traverser les générations avec ses dessins animés et films sortis tout droit de ses studios d'animation. Avouons-le à demi-mot, les enfants des années 90 ont eu la chance de découvrir les plus belles oeuvres de la marque comme le Roi Lion ou Aladdin, et il est parfois difficile de les imaginer autrement dans notre inconscient. Jusqu'à aujourd'hui. Le dessinateur Marco The Artist a une devise : réinventer les histoires de notre enfance.

Sur son compte Instagram, il affectionne particulièrement Disney et ses personnages animaliers qu'il prend un savoureux plaisir à humaniser pour interpréter l'histoire différemment. Simba & Nala, Baloo, Mufasa, Scar et bien d'autres se transforment le temps d'un dessin, histoire de les imaginer dans la vie de tous les jours ! Quel est votre préféré ?

Crédit : Instagram Marco the artist

Crédit : Marco the artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram

Crédit : Marco The Artist,Instagram