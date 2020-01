Cet homme détourne le dessin animé Disney préféré de sa copine pour la demander en mariage

En grande fan de Disney que nous sommes, il nous est impossible de passer trop de temps loin de son univers magique, juste pour binge-watcher tous nos programmes préférés ou faire un énième test sur les princesses Disney entre copines (on vous voit). Une passion tellement dévorante pour certains qu'ils poussent la chose à l'extrême, comme sur cette vidéo de demande en mariage made in Disney tellement spéciale que notre foi pour les contes de fées est remontée directe dans notre estime. Où sont les mouchoirs ?

Si le prince charmant existe, son nom est Lee Loechler, jeune Américain éperdument amoureux de sa petite-amie, Sthuthi David, à qui il a décidé de faire une surprise lors d'une séance de cinéma inoubliable ! En bon boyfriend qui se respecte, il a emmené sa belle voir son film Disney préféré : La Belle au bois dormant. Avec un tel élan de romantisme, l'histoire aurait pu s'arrêter là... C'était sans compter sur l'imagination du jeune homme qui a détourné la fameuse scène du baiser du dessin animé en accolant le visage de sa douce sur la princesse et le sien sur le prince.

Oubliez le baiser, le prince sort une bague pour une demande en mariage disneyesque au possible et une mise en scène digne des plus belles histoires d'amour ! Notre petit coeur tout mou est obligé d'aimer à 1000%, juste assez pour passer un week-end in love même si la grisaille et la pluie sont au rendez-vous.