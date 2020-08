Cet ingrédient magique aurait le pouvoir de mener les femmes à l'orgasme en quelques secondes (si, si...)

Et il suffirait de le renifler pour avoir un orgasme !

On connaissait les effets hallucinogènes de certains champignons, mais on ignorait qu'ils pouvaient également être dotés de vertus aphrodisiaques. C'est ce qu'a du moins démontré une étude publiée en 2001 dans la revue International Journal of Medicinal Mushrooms. Si elle était passée plus ou moins inaperçue au moment de sa publication, ses conclusions ont récemment fait des émules dans la presse, après la sortie d'un article du journal britannique The Independant.

Dans ce papier, on y apprend qu'une certaine espèce de champignon aurait le pouvoir de conduire les femmes à l'orgasme. John C Holliday et Noah Soule, les deux chercheurs à la tête de l'étude, affirment en effet que le Phallus Indusiatus (le fameux champignon que l'on appelle ainsi à cause de sa forme de pénis) tiendrait ses vertus orgasmiques de ses pores, dont les composés hormonaux se rapprocheraient de la dopamine ou encore la noradrénaline, des neurotransmetteurs proches des hormones libérées par les humains pendant un rapport sexuel.

Pour parvenir à ces conclusions, les deux scientifiques ont soumis 16 femmes et 20 hommes à un test olfactif. Résultat, après avoir reniflé le champignon, « presque la moitié des femmes participantes ont vécu une expérience orgasmique spontanée » ont-ils expliqué, précisant qu'une partie avait ressenti un plaisir intense proche de l'orgasme, tandis qu'une autre avait carrément joui.

Si cette espèce de champignon découverte sur les îles d'Hawaï parviendrait à mener les femmes à l'orgasme, elle n'aurait en revanche aucun effet aphrodisiaque sur les hommes. Au contraire, la gent masculine serait particulièrement rebutée par l'odeur dégagée par le champignon. Deux salles, deux ambiances donc...

Alors, le Phallus Indusiatus est-il aussi magique que le dit le duo de chercheurs ? Ça reste encore à prouver, étant donné que l'enquête réalisée n'a porté que sur un petit nombre de participant·e·s. À tester donc !