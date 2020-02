Cet insta se fout de la gueule des meufs qui se fiancent, vive le célibat !

« hi. im not engaged but im ok i promise » ! Voici la formule magique écrite par la nana gérant le compte Instagram Not engaged. Loin d'être des photos pour se plaindre de sa situation de célibataire endurcie, cette jeune femme met en scène sa main gauche dans diverses situations, sans aucune bague au doigt comme un petit f*** aux traditions du mariage. Un compte qui prête à sourire, loin de la vanité des comptes insta de certain·e·s infuenceur·euse·s !

Devant des jeunes marié·e·s, dans des situations de la vie de tous les jours, entre ami·e·s, la créatrice ne manque jamais d'imagination pour dépeindre le quotidien d'un·e célibataire vivant pleinement sa vie sans avoir besoin d'avoir la bague au doigt pour être heureux·euse. Un peu d'humour dans le monde aseptisé des réseaux sociaux, ça fait un bien fou ! Vous reconnaissez-vous dans ces contenus plus que frais ?