Cette activité serait le meilleur anti-stress qui soit selon les Français, et c'est à volonté

Toi, tu fais quoi quand t'es stressé ? Te ronger les ongles jusqu'à la moelle et faire les cent pas ? Aller te défouler à la salle de sport ? Prendre un bon bain chaud, peut-être ? Certes, toutes ces choses ont des propriétés plus ou moins déstressantes mais pour les Français, ce ne seraient vraiment pas les activités les plus apaisantes qui soient !

Bien avant le yoga, la lecture, jouer avec son animal, faire du sport ou écouter de la musique, les Français ont élu le sexe meilleur anti-stress de tous, selon un rapport de la marque de jouets coquins Tenga rendu en 2019. En sixième position du classement des meilleurs moyens de se détendre, les sondés ont également évoqué la masturbation, derrière les massages ou les bains chauds notamment, mais devant le sport (oui oui).

Considérée par 64% des Français comme un acte de self-care ou carrément comme une forme de thérapie, la masturbation parviendrait même à changer l'état d'esprit d'un·e adepte sur deux, si l'on en croit les résultats de l'enquête, menée auprès de 1030 adultes âgés de 18 à 54 ans (53% disent ressentir un impact de la masturbation sur leur mood).

Le sexe seul·e ou à deux serait un super anti-stress

En effet, si les adeptes de la masturbation le font avant tout dans le but de prendre du plaisir (30%) ou d'assouvir un besoin (26%), ils restent 19% à affirmer se toucher dans l'unique but de se relaxer ou de faire baisser leur stress. Encore mieux qu'une clope ou qu'un Lexo' (just kidding), le sexe - seul·e ou à deux - possède donc un pouvoir anti-stress fort 100% bon pour la santé, à condition de se protéger.

La prochaine fois qu'un truc te mettra sur les nerfs, tu sais donc ce qu'il te reste à faire, et cela est aussi valable en prévention, le matin, le midi ou le soir même quand tout va bien dans ta tête !