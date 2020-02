Cette ancienne technique militaire te permettra de dormir en 2 minutes chrono

Il est parfois très compliqué de tomber dans les bras de Morphée, même quand la fatigue est là ! Après avoir essayé différentes techniques, certaines heures pour rejoindre ton lit ou encore faire quelques positions de yoga pour être plus zen, rien n'y fait et les poches sous tes yeux commencent à devenir des valises. Si le sommeil conditionne réellement tes journées, ton état d'esprit et ton horloge biologique, une vraie solution semble la meilleure option pour ta santé !

Rien n'est encore perdu pour toi grâce à une ultime technique empruntée aux militaires pour t'endormir illico presto ! Vieille comme le monde, enfin 1981, la date de sortie du livre intitulé Relax and Win: Championship Performance, cette méthode a été décrite par l'auteur Lloyd Bud Winter pour apprendre aux gens à s'endormir en 120 secondes.

Quel est le rapport avec les militaires ? Cette technique a été utilisée dans l'armée américaine avec un taux de réussite de plus 96% après quelques semaines ! Par le biais de deux étapes différentes, l'une pour se vider la tête et l'autre pour imaginer une des deux images proposées par l'auteur, tu dormiras 2 minutes plus tard.

1. Détendre tous les muscles de ton visage, autour de tes yeux, ainsi que ta mâchoire et ta langue

2. Détendre les bras et faire tomber tes épaules le plus bas possible

3. Expirer et creuser la poitrine

4. Détendre les jambes, les cuisses et les mollets

Tu es allongé·e dans un canoë sur un lac calme, avec juste le ciel bleu au-dessus de toi

Tu es blotti·e dans un hamac en velours noir dans une pièce noire

Si la visualisation ne marche pas, tu dois simplement répéter « ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas » encore et encore pendant 10 secondes. C'est le moment ou jamais d'essayer !