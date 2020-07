Cette artiste vient de révéler le vrai visage des princesses Disney si elles vivaient dans le même monde que le nôtre

A quoi ressembleraient les princesses Disney si elles existaient dans la vraie vie ? Cette question, on se l'est tous·toutes déjà posée après avoir regardé pour la énième fois un classique de la marque aux grandes oreilles ! Nous le savons, les personnages des dessins animés sont loin de ressembler à monsieur et madame tout le monde... Mais grâce aux technologies d'aujourd'hui, il est possible de s'approcher d'une certaine réalité, juste pour se faire une idée.

Dans la grande cour des artistes présents sur les réseaux sociaux, il est possible de trouver son bonheur quand on est un·e fan incontournable de Disney : Holly Fae, une jeune artiste présente sur Instagram et TikTok met à profit son talent pour (re)mettre au goût du jour les princesses, avec des proportions plus réalistes, dans une version 100% real life. On vous laisse découvrir son travail, et nous dire ce que vous pensez de cette métamorphose !

