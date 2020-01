Quand tu voyages aux États-Unis, tu ne fais certainement pas comme Greta Thunberg, qui traverse l'océan Atlantique en 15 jours à bord de son voilier. Bon, peut-être que ça serait raccord avec tes valeurs écologiques, mais quand tu disposes d'un budget et d'un temps imparti pour visiter les USA, y aller en avion reste quand même la solution la plus simple !

Enfin, pas toujours si simple. Si tu as déjà posé les pieds sur le territoire américain, tu n'es pas sans savoir que les formalités d'immigration et douane à l'aéroport sont... un peu fastidieuses, entre les files à rallonge et les interrogatoires au comptoir. Bref, on peut facilement y perdre une à deux heures et après un long courrier, ce n'est pas franchement une partie de plaisir.

La compagnie nationale irlandaise, elle, a trouvé une solution pour épargner à ses voyageurs l'attente aux contrôles d'entrée aux États-Unis : elle les fait passer sur son propre territoire ! Pour tous les vols à destination des États-Unis, Aer Lingus propose à ses voyageurs du monde entier une escale à l'aéroport de Dublin, où des agents de l'immigration américaine ont élu domicile pour anticiper les formalités.

Depuis Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Perpignan, Rennes et Toulouse, la compagnie aérienne Aer Lingus dessert 15 destinations américaines via Dublin selon la saison et facilite ainsi la vie des usagers désireux de perdre le moins de temps possible. Et pour avoir testé le service à destination de San Francisco, on peut vous dire que c'est très appréciable et effectivement simple comme bonjour !

© Aer Lingus

Arrivé à DBL, le couloir réservé aux vols vers les États-Unis est facilement repérable avec de gros Stars and Stripes. America, here we come! Après le contrôle des bagages, citoyens américains et ressortissants étrangers se séparent en deux files clairsemées : en quelques minutes seulement, un agent nous appelle à son comptoir, pose ses questions de routine, met un joli tampon dans notre passeport and voilà, nous voilà dans la zone duty free.

© Aer Lingus © Aer Lingus © Aer Lingus

Une fois atterri sur le sol américain, pour peu que l'on voyage avec un bagage cabine, il ne faut que quelques minutes pour sortir de l'aéroport (plus aucun contrôle n'est requis) et aller respirer l'air frais et ça, c'est beau !

Tout confort, Aer Lingus propose sur tous ses vols transatlantiques une classe économique et affaires. À bord, les voyageurs bénéficient bien sûr d'un repas inclus (et d'un en-cas supplémentaire sur les très longs courriers), d'un oreiller, d'une couverture, d'écouteurs, de Wi-Fi (payant en Economy) et bien sûr d'un écran individuel avec une sélection de plus de 60 films, presque autant de séries, musique et jeux.

© Aer Lingus © Aer Lingus © Aer Lingus

Ce que l'on a particulièrement apprécié, en plus de la prestation des formalités de pre-clearance ? Le confort de la classe économique, la proximité des correspondances dans le terminal à Dublin (environ 5 minutes de marche entre les gates), mais aussi la ponctualité des vols - à l'heure au départ et parfois même en avance à l'arrivée !

© Aer Lingus

© Aer Lingus

Si vous vous envolez pour les USA, ne galérez plus avec vos escales à rallonge et vos formalités d'entrée sur le territoire interminables, la compagnie Aer Lingus vaut vraiment le détour !