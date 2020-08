Cette étude classe les pires fins de séries, des fails qui nous arrachent encore le coeur aujourd'hui

Selon les fans du monde entier, quelles sont les 10 séries qui ont eu les fins les plus décevantes de l'histoire de la télévision ?

À l'heure actuelle l'heure actuelle, les séries font intégralement partie de notre vie quotidienne avec des nouveautés qui sortent (presque) tous les mois. Dans cette grande jungle d'informations et d'histoires, il y en a certaines qui sortent du lot et deviennent nos rendez-vous binge-watching de la semaine. Entre Netflix, HBO et bien d'autres, plusieurs shows nous ont tenu en haleine pendant des années, comme le (déjà) culte Game Of Thrones qui s'est terminé en avril 2019.

Ne nous en cachons pas, ce sont toujours les fins qu'on attend le plus, n'est-ce pas ? Si la saison 8 de la série HBO n'a pas été à la hauteur des attentes des fans, elle n'est pas la seule qui se soit royalement plantée en beauté ces dernières années. Pour vous donner une petite idée, le site OnBuy Electronics Team a lancé une grande étude sur près de 1835 fans en leur posant une question simple :

Quelle fin de série les a le plus déçus ?

Après avoir rassemblé les données, le site vient de dévoiler les 10 fins de série qui n'ont clairement pas plu aux fans des quatre coins du monde ! Êtes-vous d'accord avec ce dernier ?

1. Game of Thrones : 87%

2. How I Met Your Mother : 54%

3. Sherlock : 42%

4. Lost : 29%

5. Dexter : 27%

6. Prison Break : 16%

7. Gossip Girl : 13%

8. Mon oncle Charlie : 12%

9. How to get away with murder : 11%