Cette étude révèle combien de fois par semaine les couples heureux feraient l'amour (et c'est plutôt surprenant)

Spoil : ça va en décomplexer plus d'un·e !

Voilà une étude qui risque de fracasser quelques idées reçues et ce n'est pas d'ailleurs pas plus mal ! Alors qu'on nous laisse entendre qu'une sexualité épanouie dépend souvent de la fréquence des rapports et qu'une activité sexuelle riche (voire débordante) est généralement le signe que tout fonctionne dans un couple, une vaste recherche dévoilée en 2015 vient plutôt prouver le contraire. Menée par des chercheurs de l'Université de Toronto, l'étude publiée dans la revue Society for Personality and Psychology s'est appuyée sur les données de 30 000 Américains sur une période de 40 ans.

Crédit : Unsplash @dainisgraveris

Une vaste enquête donc qui a permis aux scientifiques d'établir ce constat : les couples heureux ne sont pas forcément ceux qui font l'amour tous les jours. En réalité, un rapport par semaine serait la « fréquence idéale ». Si ces résultats ont de quoi surprendre, pour la psychologue Amy Muise, qui a travaillé sur le projet, avoir une activité sexuelle trop importante ne prouve pas particulièrement le bonheur et la solidité d'un couple, celui-ci pouvant subir une pression sociale et ainsi se forcer à faire l'amour autant que possible, sans réelle envie.

« Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est important de maintenir une connexion sexuelle avec son partenaire, mais qu'il est tout aussi important d'avoir des attentes réalistes étant donné que beaucoup de couples sont très occupés par leurs boulots et leurs responsabilités familiales » explique-t-elle. Car au-delà du désir, avoir beaucoup de rapports sexuels prend du temps et ce temps peut parfois manquer.

C'est ce que rapporte l'experte en relations amoureuses Tracey Cox : « Le sexe, c'est important dans une relation. Ça renforce le lien et fait sentir que le partenaire nous apprécie. Mais avoir un rapport une fois par semaine, c'est le plus réaliste pour les gens occupés » remarque-t-elle avant d'ajouter : « On s'accroche encore au mythe selon lequel on devrait multiplier le plus possible nos relations sexuelles, mais nos corps ne sont pas faits pour ça et en fait, on risque de se lasser plus rapidement de son partenaire si on a trop de rapports ».

Evidemment, il ne s'agit en aucun cas de stigmatiser les couples qui font beaucoup l'amour. L'important est de se faire plaisir autant de fois qu'on le souhaite, sans subir les pressions sociales qui se basent - comme l'étude le démontre - sur des idées reçues.