Cette fonction sur votre smartphone a des effets négatifs sur votre sommeil

Les téléphones n'ont jamais fait autant partie de nos vies qu'à l'heure actuelle, si bien que notre dépendance à ce petit objet de technologie est devenue bien réelle ! De notre réveil à notre coucher le soir, il nous suit absolument partout et nous permet de faire mille choses, tout en restant connectés au reste du Monde. Pour ne pas nous transformer en véritable zombie, des améliorations sur la fonctionnalité de notre smartphone ont été faites au cours des années, comme le mode nuit, censé activer des tons chauds sur votre écran pour contrer la lumière bleue, responsable de notre éveil. Au risque de casser des années de faux bien-être, une nouvelle étude prouve que c'est tout le contraire qui se passe.

Des recherches de l'Université de Manchester, menées par le Dr Tim Brown et publiées dans Current Biology, ont démontré via des expériences sur des souris que la lumière bleue ne perturbait pas le sommeil, a contrario de la lumière jaune, la pire de toutes. D'où vient donc ce mythe ? Selon toute vraisemblance, d'anciennes études ont mis en avant la découverte de la mélanopsine, une protéine sensible à la lumière se trouvant dans l'oeil et jouant un rôle de régulation sur notre horloge biologique.

Étant sensible à la luminosité, les scientifiques de l'époque ont pensé que la lumière bleue était trop vive pour cette dite protéine, concluant qu'elle n'aidait pas les personnes à s'endormir. Avec les nouveaux progrès et la recherche active, la nouvelle étude anglaise met plutôt en évidence le niveau de luminosité de votre téléphone et non la couleur non appropriée pour favoriser l'endormissement lors de vos scrolls nocturnes. La meilleure solution ? Éteindre votre téléphone et vous plonger dans une bonne lecture !