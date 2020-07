Cette île vient d'être élue la meilleure d'Europe, c'est le moment de prendre ses billets pour l'aventure

À quelques heures de la France, il existe une île qui vous émerveillera par sa beauté et ses traditions !

Dans un monde à l'heure du post covid-19, les frontières intérieures de l'Europe sont rouvertes et le tourisme reprend petit à petit aux quatre coins du continent. Crise ou pas, il n'est toujours pas facile de choisir une destination où poser ses valises et choisir peut devenir un vrai casse-tête pour tout le monde ! Le site Travel+Leisure pourrait vous aider à vous décider si vous rêvez de partir à la découverte d'un endroit qui vient de recevoir un prix plus que prestigieux.

Comme chaque année, le magazine de voyage dévoile ses classements des « meilleures choses dans le monde » en les découpant dans plusieurs catégories, dont celle de la « meilleure île d'Europe ». À l'aide d'un sondage basé sur plusieurs critères*, des milliers de voyageurs ont pu voter pour élire the place to be en Europe, l'île qui mérite qu'on y jette l'ancre pendant les vacances d'été.

*Les critères

Les activités et sites touristiques

Les attractions naturelles et les plages

La nourriture

L'ambiance générale (convivialité)

La grande gagnante est l'île de Paros en Grèce ! Elle remporte le titre pour la deuxième fois depuis 2018, après avoir rétrogradé en 2019 au profit de l'île de Milos. Avec ses plages magnifiques, ses produits de la mer divins et ses paysages incroyables, elle se place number 1 du classement, très loin devant les autres.

Crédit : Daria Nepriakhina,Unsplash

Que faire à Paros ?

L'île de Paros située à quelques heures d'Athènes par bateau offre un éventail d'activités à faire sur place !

Flâner dans la capitale médiévale de Paros appelée Parikia

Crédit : Daria Nepriakhina,Unsplash

Manger des fruits de mer dans le port de Naoussa (l'un des plus beaux de Grèce)

Crédit : Peter Boccia,Unsplash

Piquer une tête dans l'eau azur et bronzer sur l'une des nombreuses plages de l'île

Crédit : Nefeli Kavvada,Unsplash

Manger des fruits de mer, les meilleurs plats sur Paros

Crédit : Ting Tian,Unsplash

Où sont les billets ?