Cette mauvaise habitude considérée comme un tue-l'amour pourrait en réalité nous mener à l'orgasme

Tu les détestais, tu vas maintenant les adorer.

Après les avoir gardées soigneusement tout l'été, voilà qu'elles ressortent timidement de nos placards. Modèles minimalistes à glisser sous une paire de baskets pour jouer la discrétion ou pièces XXL avec semelles anti-dérapantes pour parader chez soi les pieds au chaud, les chaussettes sont incontestablement nos alliés de l'hiver. Et pourtant, s'il y a un endroit où elles n'ont pas droit de cité, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, c'est bien au pieu !

Jugé comme anti-sexy au possible, garder ses chaussettes pendant une partie de jambes en l'air fait partie des pires tue-l'amour. Si l'image de Bae glissée·e dans d'imposantes paires en laine peut effectivement tuer notre libido, une récente étude vient réhabiliter le potentiel érotique des chaussettes (oui, oui il existe et pas seulement chez Britney Spears). Menées par l'université de Groningen aux Pays-Bas, les recherches établissent même un lien entre port des chaussettes au lit et orgasme assuré. Forcément, on est intriguées !

Crédit : Unsplash @xuke123

Pour les besoins de l'étude, les chercheurs ont interrogé plusieurs couples et ont passé au scan leurs cerveaux. Le résultat est sans appel : 80% des participant·e·s qui portaient des chaussettes pour faire l'amour ont eu des orgasmes à tous les coups, tandis que seulement 50% ont joui les pieds nus. Chelou ? Pour les scientifiques, l'explication serait liée au sentiment de bien-être et de confort que l'on éprouve lorsque l'on a les pieds au chaud.

Inutile de rappeler combien la sensation d'avoir les petons tout gelés est désagréable (et ne parlons pas de celle des pieds frigorifiés de notre partenaire qui vient se coller à nous), alors, sans surprise, avoir froid à cet endroit pendant une partie de sexe, il y a mieux pour se détendre ! Sans oublier qu'avoir les pieds au chaud permet également d'activer la circulation sanguine et donc de faciliter l'orgasme.

« Un environnement plaisant avec une température ambiante agréable aide les femmes à se sentir bien et à jouir plus facilement » rappellent les chercheurs. On ne sait pas vous, mais nous, on est bien tentées d'aller faire le plein de chaussettes dès à présent !