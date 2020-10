Cette partie du corps qu'on zappe pendant la douche est pourtant un nid à bactéries

Et bon appétit bien sûr !

On espère que tu as le coeur bien accroché car la lecture des prochaines lignes risquent de te filer la nausée. Selon des recherches très sérieuses, une partie de notre corps abrite une petite colonie de champignons, zone que l'on zappe qui plus est pendant la douche. L'incriminée ? Le nombril, un petit recoin qui est pourtant un véritable nid à bactéries. On t'avait prévenue, cette info n'a rien de très ragoûtant...

Munis d'un coton-tige, des chercheurs américains ont observé le nombril d'une soixantaine d'individus. D'après leurs observations publiées dans la revue PLoS ONE, 2300 bactéries différentes ont été identifiées. Notons que selon un·e participant·e à un·e autre, la quantité et la variété d'espèces varient. Parmi les sujets étudiés, celui qui en était le moins pourvu comptait 29 espèces de bactéries dans son nombril quand le plus doté en contenait 107.

Si cette partie du corps est particulièrement sujette aux microbes, c'est parce qu'il s'agit d'une zone souvent humide dans laquelle peuvent se nicher de nombreuses saletés. Sueur, savon, peluches de vêtements, crème pour le corps, en oubliant de nettoyer son nombril, on favorise le développement d'une « communauté bactérienne peu exposée », comme le précise le journaliste Pierre Barthelemy.

Est-ce grave pour autant ? Si la communauté scientifique assure qu'il s'agit bien souvent de « gentilles bactéries » qui assurent notre protection et la régulation naturelle en combattant les microbes plus agressifs, certains experts de la peau sont plus frileux sur le sujet. « La zone du nombril est sombre et humide. Elle devient donc un terrain de reproduction pour les bactéries et les levures. Laissée intacte, l'accumulation de saleté, de peaux mortes, de bactéries, de sueur, de savon, de gel douche... peut entraîner des croûtes, des odeurs désagréables et une possible infection » prévient une dermatologue à la rédaction de Glamour UK.

Etant donné que nous ne sommes pas tous et toutes doté·e·s du même nombril, son nettoyage ne s'effectue pas de la même façon. Pour celles qui possèdent un nombril « en relief », on leur conseille de laver cette zone sous la douche, à l'aide d'une petite serviette imbibée de nettoyant doux puis de rincer abondamment. Pour celles qui ont un nombril « rentré à l'intérieur », le lavage peut être plus délicat... mais pas impossible. Pour ce faire, il faut se munir d'un petit coton-tige imbibé d'un savon antibactérien ou d'un tout petit peu d'alcool et de désinfecter le nombril. Là également, on n'oublie pas de bien rincer.

Crédit : Unsplash @jonathanborba

Voilà, tu peux dire bye bye à tes potes les champi' !