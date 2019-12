Cette pratique sportive améliorera votre vie sexuelle à 100%

On a toutes eu, au moins une fois dans notre vie, cette question classique qui nous est venue en tête en voyant nos fit copines : : Vais-je ENFIN faire du sport ? Si vous cherchiez encore une énième excuse pour éviter l'effort, nous on a une bonne raison de vous dire de commencer asap cette pratique sportive simple, car d'après une récente étude de Journal of Sexual Medicine, plus vous en ferez, plus votre vie sexuelle sera épanouie !

Dans cette grande enquête, un sport se fait la part belle de réunir tous les ingrédients pour améliorer vos performances, votre endurance et votre désir sexuel au lit, en plus d'être adapté à tout le monde : L'aérobic ! On vous voit avec vos sourires en coin en train d'imiter Veronique&Davina mais pensez plutôt à vos folles nuits d'amour avec doudou, upgradées grâce à des exercices faciles à faire partout, même à la maison. Comment ça marche ?

Parce qu'ils sont d'une intensité moyenne, les exercices d'aérobique sont très efficaces sur votre système cardio-vasculaire et permettent d'avoir une meilleure circulation sanguine dans votre corps, y compris dans la région qui nous intéresse aujourd'hui : les parties génitales. Nous ne le savons que trop bien nous les femmes, l'irrigation de cette partie de notre corps est essentielle pour l'excitation, qui plus est, un clitoris bien irrigué décuple notre plaisir et nos sensations avec votre partenaire, ce qui n'est pas négligeable à l'heure actuelle ! Alors, on prend son meilleur body et on s'y met avec coeur !