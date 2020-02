Cette publicité montre la dure réalité de devenir écolo, et c'est très drôle !

Manger bio, faire du tri, ne plus utiliser de sacs plastiques, voici les nouveaux petits gestes adoptés de plus en plus par les Français pour une consommation plus saine et durable. À l'heure où les problèmes environnementaux sont devenus un enjeu majeur pour la planète, les nouvelles pratiques pour enrayer la dégringolade semblent entrer dans les foyers de l'hexagone, même si cela n'est pas toujours si simple...

La nouvelle publicité de la marque Leclerc l'a bien compris ! Dans un nouveau spot très drôle, la chaîne de magasins met en scène plusieurs situations de la vie courante avec des gens souhaitant changer leur habitude de consommation. De la nana qui galère à l'épicerie bio sans son sac en toile, les colocs qui essayent de faire sa propre lessive ou le père de famille perdu devant les poubelles de tri, rien n'est laissé au hasard.

Une façon intelligente et divertissante de ne plus culpabiliser les personnes essayant de faire au mieux pour contrer les mauvaises habitudes prises depuis des années maintenant ! Comme les images valent mieux que mille mots, on vous laisse découvrir cette nouvelle pépite des Internets !