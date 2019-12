Cette saison est la meilleure pour rencontrer l'amour

Si l'adage était vrai, nous devrions toutes trouver l'amour au moment où l'on s'y attend le moins, sauf que dans notre réalité, c'est un peu plus complexe qu'une phrase bateau sortie à un dîner entre potes. Certes, l'amour ne se commande pas comme sur un catalogue de jouets pour enfants, mais quelques petites astuces pourraient bien nous aider à trouver le Roméo de nos rêves sans avoir à attendre 100 ans comme notre chère Belle au bois dormant. Comme il n'existe pas encore de cours de love (mais bien des cours pour « devenir adulte »), des experts ont décidé d'analyser les données de certaines applis de rencontres pour nous aider à mieux draguer version 2.0 !

Selon une grande enquête du site dating.com, il y aurait une période propice aux rencontres en ligne : l'hiver ! La plateforme a enregistré une recrudescence d'activité des profils entre le mois de novembre et décembre, ce qui induit une augmentation des possibilités de tomber sur the one, tranquillement emmitouflé dans notre canapé.

Pourquoi existe-t-il ce phénomène à ce moment de l'année ? Maria Sullivan, directrice adjointe du site de dating, a la réponse parfaite : « La compagnie qu'on trouve en ligne est la solution parfaite pour contrer la solitude déclenchée par le froid" » (source HelloGiggles). Même si on aime binge-watcher des séries en solo sous notre couverture bien chaude, il est vrai que le manque peut parfois être compliqué à gérer (spécialement si on commence à mater des comédies romantiques de Noël).

Matcher pour se sentir moins seule, voici la solution pour oublier la dépression hivernale et peut-être organiser un date pour vous faire sortir de votre petite routine métro-boulot-dodo typique de cette période de l'année. Alors, à vous de jouer !