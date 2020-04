Cette tendance beauté pour un teint de bébé rend folles les Instagrammeuses

Un teint de bébé, et vite !

Si le confinement permet de nous libérer de certaines injonctions, comme le maquillage ou l'épilation (ce qui fait un bien fou !), n'en négligeons par pour autant la santé de notre peau. Le makeup est peut-être nocif pour celle-ci mais les soins qu'on lui apporte quotidiennement sont nécessaires, si l'on veut garder une peau éclatante. Seulement, il faut bien l'avouer, avec nos vies à 100 à l'heure, prendre le temps de la chouchouter n'est pas toujours possible...

Cette fois, plus d'excuse : du temps, c'est tout ce que nous avons. L'occasion de repenser notre routine beauté et de la parfaire, en empruntant aux Japonaises certains de leurs gestes beauté qui leur valent cette peau si resplendissante. Proche d'anciens rituels ancestraux, la dernière tendance qui cartonne sur Instagram nous promet une mine radieuse et une peau plus raffermie. Son nom ? Le Mochi Skin. Yep, comme le gâteau japonais à base de riz gluant.

On te rassure, l'idée n'est pas d'avoir un teint collant mais bel et bien d'avoir une peau plus saine et plus éclatante. Le secret réside dans le soin apporté à chaque produit, que l'on choisira le plus doux possible et le plus adapté à notre peau. Certaines préconisent une exfoliation quotidienne (attention pas avec n'importe quel gommage, ce qui pourrait fortement attaquer l'épiderme), en s'inspirant des rituels beauté des geishas qui retiraient leur maquillage en exfoliant leur peau à l'aide de poudre d'enzymes de riz et de perles de nacre réduites en poudre.

Bien qu'étant moins abrasive pour la peau qu'un gommage classique, pour les peaux sensibles, il est préférable d'opter pour un nettoyage plus en douceur, avec une huile de démaquillage ou une éponge Konjac. Pour profiter des bienfaits de cette tendance beauté, il faut particulièrement se montrer attentive à l'application des produits, qui respecte un ordre précis, allant de la couche la plus fine à la plus épaisse.

Après avoir débarrassé la peau de ses impuretés, on hydrate la peau en la nettoyant à l'aide d'une mousse ou d'un gel, que l'on va émulsionner au contact de l'eau. Toujours pour plus d'hydratation, on choisira une lotion tonifiante ou un lait hydratant (dont raffolent les Japonaises) puis ensuite un sérum à base de vitamine C. Pour réveiller le regard, on ne fera pas l'impasse sur le soin contour des yeux. Enfin, on pourra appliquer sa crème de jour, sans oublier le SPF. Pour celles qui le souhaitent, une fine couche de fond de teint peut finir cette mise en beauté.

On le répète : la clé du mochi skin, c'est le temps accordé à chaque étape, la qualité des produits mais également des gestes doux et précis. Autrement dit, pressées s'abstenir ! Grande adepte de la tendance, Liz Vangyi, cofondatrice de The Yoku Glow a expliqué sur Instagram que pour exécuter cette routine beauté, il faut « du temps, de la patience et, surtout, bien comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour [votre] peau ».

On le tente ?