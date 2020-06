Cette vidéo d'1h compile toutes les scènes coupées dans les Harry Potter, préparez le popcorn

Bon visionnage !

Vous êtes triste que la saga Harry Potter ait quitté le catalogue Netflix ? Séchez vos larmes : les Internets ont fait remonter à la surface THE vidéo qui compensera l'impossibilité de binge-watcher pour la 150ème fois l'ensemble des huit films. Publiée en 2019 sur une chaîne Youtube sobrement baptisée Accio Potterheads (on valide), la vidéo compile près d'une heure de scènes coupées, que certains auront probablement déjà vues dans les DVD et autres coffrets collector de la franchise, mais ne venez pas faire les rabat-joies si c'est le cas.

Alors que les réalisateurs trouvaient certainement ces fameuses scènes inutiles aux films, les fans de Harry Potter semblent ne pas partager cet avis, et s'indignent dans les commentaires : « Donc en gros ils ont juste supprimé tout ce qui faisait de Ron un personnage utile, super... » ou encore « En fait ils ont coupé toutes les scènes qui rendaient les films fidèles aux livres, quoi ? » font en effet partie des remarques des Potterheads sous la fameuse vidéo.

Mais assez dévoilé de choses : on vous laisse aller chercher du popcorn, cliquer sur play et nous dire ce que vous pensez de cette compilation de scènes coupées Harry Potter ;)