Cette vidéo explique pourquoi les génériques de séries sont importants, ne les skippez plus !

Vous ne verrez probablement plus les intros de la même manière.

« Passer l'intro » ou ne pas passer l'intro ? Telle est la question. Si, lorsqu'on commence une nouvelle série, on regarde le générique au moins une fois pour voir ce que c'est, avouons qu'on a souvent tendance à le skipper les fois suivantes - by the way, merci Netflix de nous permettre de zapper les 1mn15 de générique d'Orange is the New Black ou les 1mn35 d'House of Cards !!.

Seulement voilà, si on trouve parfois les génériques de séries un poil longuets (ils nous coupent dans l'action, ces c**s !), Netflix s'est amusé à nous rappeler l'intérêt de ces interludes musicaux dans une vidéo longue de dix minutes. Passez l'intro si vous voulez, mais on vous conseille de ne pas le faire, voici dans les grandes lignes le message que la plateforme de streaming a voulu faire passer à travers sa vidéo postée sur Youtube et, même s'ils abusent un peu de nous dire ça, vous allez voir que leur plaidoyer est quand même vachement pertinent.

Alors que dans les années 90, les génériques de séries étaient plutôt pensés de façon à récapituler aux téléspectateurs le synopsis du show ou à les scotcher devant leur poste parce qu'ils trouvent l'acteur super séduisant (wink wink), un tournant s'est opéré dans les années 2000 avec des génériques moins terre à terre.

Au lieu de rappeler l'histoire, les génériques du 21ème siècle ont été davantage pensés dans le but de provoquer des émotions, de mettre les téléspectateurs dans un état d'esprit bien particulier pour visionner la suite. Le réalisateur Patrick Clair, dont la boîte de prod Elastic a imaginé les génériques de séries mythiques comme Game of Thrones ou Westworld, a ainsi expliqué au magazine Wired que les génériques fonctionnaient comme des sas entre la vie réelle et l'univers des séries, un passage important pour se mettre dans le mood.

Ils sont parfois entraînants, intenses ou flippants et sont censés capturer, en l'espace de 10 secondes ou 1 minute, l'ambiance de la série - pensez aux génériques de The Walking Dead, American Horror Story ou encore Stranger Things - mais parfois aussi contextualiser des univers un peu compliqués (voyez Game of Thrones) voire même semer des Easter Eggs (American Horror Story). Eh oui, le générique de série est tout un art !

Mais assez parlé : si vous voulez tout savoir de la psychologie des génériques de séries et mieux comprendre les choix de leurs créateurs, alors ne faites pas l'impasse sur la vidéo de Netflix ; vous ne verrez probablement plus les intros de la même manière ;)