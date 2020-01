Cette ville de France obtient le titre de meilleur spot bouffe d'Europe, foncez-y

Oublions le classement des 10 villes françaises élues "les pires pour la malbouffe" et concentrons-nous 5 minutes sur la vraie gastronomie française mondialement reconnue. Si les fast-food semblent avoir envahi le territoire, il reste toujours d'irrésistibles Gaulois restaurateurs prêts à nous faire découvrir ce qu'est vraiment la cuisine française ! Sommes-nous toujours au sommet ? Une nouvelle étude publiée par Wren Kitchens prouve une nouvelle fois que la France est LE pays en Europe où l'on mange le mieux, qu'importe ses envies.

Selon ce grand sondage, basé sur quatre facteurs : le nombre d'étoiles au Michelin dans la ville, le prix du restaurant, le coût des boissons et la qualité de la nourriture, c'est la ville de Lille qui arrive première du classement sur l'ensemble des pays européens. La Capitale du Nord mérite son prix de meilleur spot de bouffe grâce notamment à ses bons vins peu onéreux et ses bières à tomber par terre. Ce classement ne s'arrête pas là puisque le top 5 est dominé uniquement par des villes françaises dont la réputation n'est plus à faire !

Lille

Lyon

Toulouse

Montpellier

Paris

Vous voulez tenter l'expérience ? Entre un estaminet ou une cuisine européenne, vous aurez le choix pour vous mettre en appétit et découvrir de nouvelles adresses dans LA ville du Nord à ne rater sous aucun prétexte.

C'est le moment de choisir le meilleur pour votre date !