Cette ville française a été désignée meilleure destination d'Europe en 2020

Trouver une destination pour les vacances est toujours un choix cornélien ! Que l'on ait envie de s'évader au bout du monde ou à quelques heures de chez soi, la palette des possibilités est tellement large qu'on a du mal à choisir au premier coup d'oeil.Heureusement pour nous un tas de sites nous aident en faisant des classements utiles pour prendre notre décision finale, comme european best destinations et sa rubrique Best places to travel in Europe 2020.

Le site propose les meilleures destinations en Europe et vient de dévoiler son classement annuel des meilleures villes du continent à visiter en 2020. Pour sa 11ème édition et près de 600 000 votes enregistrés, la grande gagnante n'est autre qu'une ville française d'Alsace reconnue : Colmar !

Colmar, Alsace

Mondialement connue, la capitale des vins de l'Alsace est une destination pour les amoureux·euses du bon verre, les passionné·e·s d'architecture et d'histoire et les fins gourmets. Avec plus de 300 jours de soleil par an, elle est aussi la ville plus ensoleillée de France (et non le Sud, comme tout le monde le crie haut et fort). Qu'importe la saison, vous aurez toujours des choses à découvrir et faire dans ce petit joyau du Grand Est français, de la visite des vignes à la découverte de son superbe marché de Noël !

Se balader au fil de l'eau dans le quartier de la petite Venise

Découvrir la rue des marchands et ses maisons à colombages

Goûter des plans typiques d'Alsace dans une brasserie

Emprunter la route des vins pour découvrir les vignes (et déguster du bon vin)

S'émerveiller devant les 5 marchés de Noël de la ville

On y va ?