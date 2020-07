Si t'aimes pas les spoilers, passe ton chemin !

Une petite compil' de galoches, ça te chauffe ? Que tu sois un·e as de la pelle ou en manque d'échange de micro-gouttelettes depuis le confinement, quelque chose nous dit que la petite vidéo de french kisses concoctée par Netflix risque de te faire des choses. À l'occasion de la journée mondiale du baiser, qui avait lieu le 6 juillet, la plateforme de streaming s'est amusée (ou décarcassée, faut dire ce qui est) à compiler les bisous les plus hot de ses films & séries ; une vidéo de 5 bonnes minutes avec soupe de langues au menu.

Stranger Things, À tous les garçons que j'ai aimés, The Kissing Booth... tous les meilleurs programmes originaux Netflix sont dans cette fameuse vidéo de bisous - on regrette juste que le titre des films & séries ne soit pas indiqué, sait-on jamais, voir les persos se pécho pourrait te donner envie de mater des shows que tu n'as pas déjà vus.

Et si tu es loin d'avoir fini Netflix (sérieux, tu as foutu quoi en confinement ?!), alors on te conseille de te rattraper avant de baver devant la compil' de baisers, ça serait con de te faire spoiler ces galoches d'anthologie !

Bon visionnage pour les autres ;)