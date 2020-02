Comme Christian Grey, aménagez une chambre dédiée au sexe chez vous

Christian Grey et Anastasia Steele de Fifty Shades Of Grey sont-ils des précurseurs ? Ces 10 dernières années, cette saga cinématographique aura marqué les esprits, surtout à la découverte de la red room, cette salle de jeux dédiée au sexe du personnage principal. Si tu penses que cette dernière n'est qu'un doux rêve sur grand écran, préférant amener un petit peu de piment dans ta vie via de nouvelles positions du kamasutra, elle est aussi une autre façon de voir le sexe entre partenaires. Vous l'aurez compris : une pièce consacrée aux ébats amoureux n'est plus une fiction en 2020.

Selon des experts du sexe, avoir une pièce consacrée à nos relations sexuelles permettrait de pimenter la vie amoureuse et retrouver un bon sommeil, en gardant la chambre à coucher « juste pour dormir ». Cette tendance made in 2020 aura bien des effets positifs sur votre couple ! Se retrouver dans le lit conjugal de votre chambre, où traîne autour de vous, le linge à laver et vos téléphones portables en train de charger tue littéralement le sex-appeal d'un tel moment.

Le remède le plus efficace ? Changez vos habitudes en créant un cocon juste pour vous.

La décoration, les lumières, le lit, les draps, les bougies, vous pouvez faire jouer votre imagination pour faire de ce petit endroit secret, the place to be pour faire monter la température entre vous deux. Alors, t'as déjà une petite idée derrière la tête ?