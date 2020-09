Comment l'astrologie peut vraiment éclairer ta personnalité

Signe solaire, signe lunaire, signe ascendant... Tout, tout, tout, tu sauras tout sur l'astrologie et son influence sur ta personnalité !

« T'es de quel signe ? » On croit souvent que l'astrologie se cantonne à notre signe de naissance, qu'on est juste Vierge ou Bélier ou Gémeaux, mais la réalité, c'est que plusieurs signes entrent dans la composition de notre personnalité (pour ceux et celles qui y croient en tout cas). Il y a notamment le signe solaire, le signe lunaire, le signe ascendant, sans parler du placement des planètes lors de notre naissance qui forment le thème astral et qui dépend de l'endroit, l'heure et la date exacte à laquelle on est né. On t'a perdu ? On comprend, c'est assez compliqué quand on n'a pas les bases, mais heureusement on est là pour rectifier le tir et t'expliquer comment l'astrologie peut t'éclairer sur ta personnalité.

Le signe solaire

Le signe solaire, c'est le signe du zodiaque qu'on nous donne de base. Il correspond à l'endroit où était placé le soleil le jour de notre naissance. Entre le 21 mars et le 20 avril, il est placé en Bélier, entre le 21 avril et le 20 mai, il est placé en Taureau, entre le 21 mai et le 21 juin, il est placé en Gémeaux, etc. On pense que c'est lui qui définit surtout notre caractère, mais en réalité, il correspond surtout à la façon dont notre égo est en relation avec le monde et ses défis.

Le signe lunaire

Le signe lunaire correspond, comme son nom l'indique, à l'endroit où était placée la lune le jour de notre naissance. Il met en exergue la sensibilité, le domaine inconscient, la gestion des émotions, la part de féminité de chacun. En gros, il concerne nos envies, nos sentiments, nos valeurs. La lune nous met face à notre instinct. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on se retrouve plus souvent dans notre signe lunaire que dans notre signe solaire.

Le signe ascendant

Tandis que le signe astrologique révèle notre façon d'interargir avec les autres, avec le monde et ses défis, le signe ascendant révèle ce que nous sommes vraiment au plus profond de notre être, nos qualités et nos défauts de départ. Il prend d'ailleurs beaucoup plus d'importance avec l'âge car la maturité et l'expérience nous aide à nous connaître et à nous assumer davantage. C'est le signe qui s'est levé à l'Est, au lieu et à l'heure de notre naissance.

Le thème astral

Le signe solaire, le signe lunaire et le signe ascendant font partie d'un tout : le thème astral, qui correspond à la photographie de notre ciel de naissance à un jour, une heure et un lieu donné. Il se constitue des 12 signes du zodiaque, des 8 planètes du système solaire, de la Lune et du Soleil, des aspects ou angles qu’elles forment entre elles et des 12 maisons qui correspondent aux domaines les plus importants de la vie (amour, travail, argent, santé...). L'étude du thème astral consiste à analyser les interactions de tous ces éléments afin de définir la personnalité. En résumé, un seul signe de définit pas notre caractère, mais ils ont tous une part à jouer dans les différents domaines de notre vie.