Comment savoir si tu souffres d'anxiété sexuelle ? 

Quand le stress est plus stressant que plaisant, on parle d'anxiété sexuelle. Kézaco, comment la reconnaître ? On fait le point.

À l'heure où on prône la libération du plaisir sexuel, vantant les mérites de la masturbation et de l'orgasme, certaines personnes angoissent rien qu'à l'idée de faire l'amour avec leur partenaire. C'est ce qu'on appelle l'anxiété sexuelle et ce trouble peut se manifester d'une multitude de manières. Chez les hommes, cela peut se manifester par des troubles de l'érection ou des éjaculations précoces, chez les femmes, par une incapacité à atteindre l'orgasme ou encore par de la sécheresse vaginale ou des contractions du vagin visant à rendre plus difficile la pénétration. Cela peut également impacter la libido, donnant de moins en moins envie de faire l'amour. En général, les personnes qui souffrent d'anxiété sexuelle n'initient pas les rapports. L'idée d'en avoir les angoissant, elles évitent au maximum d'en avoir.

Chez certain·es, cela peut provoquer des pleurs avant, pendant ou même après les rapports sexuels. En raison de la ruée massive d'hormones (comme l'ocytocine) qui sont libérées pendant les ébats, il peut arriver de pleurer pendant. Mais si tu pleures à chaque fois, voire même avant que cela n'arrive, c'est qu'il y a un problème beaucoup plus profond à creuser. Chez d'autres, cela peut même se manifester par une augmentation de la fréquence cardiaque, des tremblements, des sueurs soudaines ou encore des difficultés à respirer. Un peu comme une crise d'angoisse, en somme. Bref, les symptômes sont nombreux et diffèrent selon les personnes, tout comme les raisons qui provoquent cette anxiété sexuelle.

Crédit : Pexels

Quelques problèmes médicaux peuvent engendrer de l'anxiété sexuelle, comme des problèmes de thyroïdes ou encore de dyspareunie, qui correspond à des douleurs lors de la pénétration, ou bien de sécheresse vaginale qui rend les rapports désagréables. Il est donc important de consulter un professionnel de santé pour voir si cela ne vient pas d'une de ces raisons. Mais le plus souvent, la raison est d'ordre psychique. Cela peut être une histoire de complexes, on n'est pas à l'aise à l'idée de se montrer nu·e devant l'autre, on ne se sent pas bien dans son corps, mais cela peut également être lié à une pression de la performance, il faut être au top et on a peur de ne pas y arriver, de ne pas savoir s'y prendre, de ne pas réussir à jouir, ou même on peut avoir peur de jouir, de se laisser aller.

Crédit : Unsplash

Faire quelque chose d'aussi intime que d'avoir des relations sexuelles peut nous faire nous sentir vulnérable, et naturellement, la vulnérabilité engendre des insécurités, ce qui signifie qu'il est très courant de ressentir une sorte d'anxiété pendant les rapports sexuels, peu importe le niveau d'expérience. Et cela peut également être lié à des expériences sexuelles du passé qui nous ont traumatisées. Quelle que soit la raison, il est important de la traiter et de communiquer avec son/sa partenaire pour lui expliquer. Et surtout, ne pas paniquer, car cela peut arriver à n'importe qui. Des hommes et des femmes de tout âge sont touchés et cela peut durer plus ou moins longtemps. Mais une chose est sûre, il ne faut pas laisser l'anxiété sexuelle s'installer.