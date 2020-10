Comment utiliser les huiles essentielles pour soigner les petits maux de l'hiver

Rapides, efficaces et naturelles, les huiles essentielles n'ont pas leur pareil pour soigner nos maladies !

« T'as mal à la gorge ? Tu devrais essayer l'huile essentielle de tea tree ! Tu verras, dans trois jours, tu es guérie ! » La première fois que ma meilleure amie m'a dit ça, j'étais sceptique. Mais j'avais si mal que je me suis dit pourquoi pas et j'ai couru en acheter à la pharmacie. J'avais un peu peur du goût, mais mélangé à du miel, ça passe crème. Et je dois admettre que le résultat a été très rapide. Le lendemain, j'avais déjà beaucoup moins mal. Le surlendemain, je ne sentais presque plus rien. Et le troisième jour, comme ma meilleure amie l'avait prédit, j'étais guérie ! Depuis, je ne jure que par ça. Il faut dire que les huiles essentielles possèdent de nombreux bienfaits et soigner les maux de l'hiver comme l'angine, le rhume ou la bronchite en font partie. Et voici un petit guide pour les utiliser comme il se doit !

L'huile essentielle de citron bio pour renforcer son système immunitaire

Avant de tomber malade, on prend les choses en main en renforçant son système immunitaire ! Cela permet d'éviter de choper tous les virus qui courent et si jamais on en chope un quand même, notre corps sera plus à même de le combattre efficacement et rapidement. Pour cela, rien de tel qu'une petite cure d'huile essentielle de citron bio, connue pour être immunostimulante et tonique, augmentant notamment la résistance aux bactéries et aux virus. On l'applique en massage sur le plexus solaire, en mélangeant 30 gouttes dans 3 cuillères à soupe d'huile végétale.

L'huile essentielle de tea tree pour les maux de gorge

Une grosse angine ou un léger mal de gorge ? Quelques gouttes de tea tree et le tour est joué, testé, approuvé ! Aussi connue sous le nom d'arbre à thé, cette huile essentielle est à la fois antiseptique, antivirale, anti-infectieuse, anti-bactérienne, immunostimulante et antifongique. Elle est donc très efficace contre les angines, mais aussi contre le rhume et la grippe. On fait tomber 2 gouttes sur une cuillère à café de miel, trois par jour pendant 5 jours.

L'huile essentielle de ravintsara pour le rhume et l'état grippal

Le ravintsara possède une propriété antivirale incroyable grâce à l'un de ses composants, le 1,8-cinéole. Cette molécule lui confère aussi des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes, ce qui en fait le meilleur atout contre le rhume, la sinusite, les otites ou encore la grippe. Elle est également expectorante, ce qui peut aussi être utile en cas de toux grasse. On la prend en inhalation, en mélangeant 1 goutte d'huile essentielle dans un bol d'eau tiède, 3 fois par jour pendant 3 jours, ou encore par voie orale, en mélangeant 2 gouttes dans une cuillère à café de miel, trois par jour pendant 5 jours.

L'huile essentielle d'eucalyptus radiata pour la bronchite

Avec ses propriétés antivirales, antibactériennes et expectorantes, l'huile essentielle d'eucalyptus radiata est toute trouvée pour soigner une bronchite. Elle permet notamment d'augmenter l'expulsion du mucus de la trachée ou des bronches et aussi de décongestionner les sinus en cas de rhume. Elle peut se prendre sous deux formes : soit en inhalation, deux à trois par jour en l'associant à de la menthe poivrée dans un bol d'eau chaude, soit en application locale sur la poitrine, en mélange 2 gouttes d'huile essentielle à de l'huile de macadamia.