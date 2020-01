Consommer cette boisson tous les jours te permettra de vivre mieux et plus longtemps

Si boire du café permettrait de vivre plus longtemps selon certaines études, le thé aurait également de nombreuses vertus sur la santé et l'espérance de vie. C'est ce que disent du moins les résultats d'une vaste étude chinoise menée auprès de 100 902 participants qui ne présentaient aucun antécédents de crise cardiaque, d'AVC ou de cancer. Publiée le 9 janvier 2020 dans la revue European Journal of Preventive Cardiology, l'enquête prouve en effet qu'être un·e consommateur·ice de thé permet de vivre mieux et plus longtemps.

Boire du thé vert régulièrement permettrait de vivre mieux et plus longtemps

Pour mener à bien leurs travaux, les scientifiques de l'Académie chinoise des sciences médicales ont divisé les particpant·e·s en deux groupes : celui des buveurs de thé habituels (qui en boivent au moins 3 fois par semaine) et les non habituels (moins de trois fois par semaine). Suivis pendant près de 7 ans, les personnes du premier groupe seraient plus protégées des maladies coronariennes ou d'un AVC et vivraient en moyenne 1, 26 ans de plus que les autres.

Pour pousser leur étude, les chercheurs ont ensuite analysé la consommation de thé sur la durée d'un sous-groupe composé de 14 081 particpant·e·s. Résultats, celles et ceux qui ont l'habitude d'en boire et qui maintiennent ce rythme de consommation pendant au moins 8 ans auraient 39% de risque en moins de faire un AVC, 56% de développer une maladie cardiaque létale et bénéficieraient globalement d'une baisse du risque de mort toutes confondues de 29%. Comme le rapporte Slate, qui a relayé l'étude, le thé tient ses nombreux bienfaits de sa riche teneur en polyphénols, qui jouent un effet « cardioprotecteur ».

Mais attention, on ne parle pas de n'importe quel thé ! En effet, l'étude montre qu'il s'agit surtout du thé vert, plein de polyphénols donc, qui jouent un rôle clé contre les maladies cardiovasculaires et l'hypertension artérielle. Ce qui n'est pas le cas du thé noir, à cause de son processus de fermentation qui fait perdre son effet antioxydant. Voilà, tu sais désormais ce qu'il te reste à boire à longueur de journée pour vivre mieux et plus longtemps !