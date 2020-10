D'après des experts, voici les 20 meilleurs films de la décennie

Un classement qui ne va pas plaire à tout le monde !

Entre 2010 et 2020, le cinéma n'a jamais cessé de nous proposer de nouvelles oeuvres à nous mettre sous la dent (et des bandes originales de dingue), dont certaines sont déjà devenues cultes ! Ces 10 dernières années, les super-héros et sagas ont pris d'assaut les salles obscures pour offrir du divertissement en veux-tu en voilà, avec une sortie programmée chaque année. Mais derrière ce cinéma pop-corn, d'autres histoires sont aussi sorties du lot pour éveiller nos consciences sur des sujets de société, d'histoire ou de sexualité.

Pour son grand classement des 20 meilleurs films de la décennie, le célèbre site The Hollywood Reporter a demandé à 3500 professionnels de l'industrie de voter pour élire la crème de la crème du cinéma mondial. Du chef d'oeuvre Get Out au poétique Call me by your name, découvrez ce classement très éclectique qui risque de ne pas faire l'unanimité chez tout le monde.

20. Le discours d'un roi

19. Call me by your name

18. Once Upon a Time in Hollywood

17. Wonder Woman

16. The Hunger Games

15. Bohemian Rhapsody

14. Les Figures de l'ombre

13. Mad Max: Fury Road

12. The Social Network

11. Birdman

10. Mes meilleures amies

9. Argo

8. Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 1

7. A Star Is Born

6. La La Land

5. Avengers: Endgame

4. Inception

3. Black Panther

2. Twelve Years a Slave

1. Get Out

Doit-on être étonné par ce top 3 ? Diable non ! Avec son premier film Get Out, Jordan Peele a frappé fort avec des critiques dithyrambiques, suivi par l'histoire vraie de Twelve Years a Slave et Black Panther, devenu un film culte, moins de 3 ans après sa sortie. Pour certains, la suite du classement est plutôt discutable, avec la présence des Avengers avant un Birdman ou The Social Network ou encore un Tarantino placé presque à la fin, comme s'il fallait le faire entrer absolument.

Les plus gros succès commerciaux ont-ils eu raison de la qualité de l'histoire ? Seuls les experts pourraient répondre à cette question ! Et vous, que pensez-vous des résultats ?