Dans ce monde de brutes, le compte Instagram « Merci à un inconnu » va te redonner foi en l'humanité

Des témoignages d'actes bienveillants qui te donneront envie de rendre la pareille.

Les trolls sur les réseaux sociaux, les arnaqueurs sur Vinted, ceux qui te grugent délibérément dans la file du supermarché... ce monde est peuplé de personnes malveillantes et on a vite fait de perdre foi en l'humanité quand elles envahissent notre quotidien et répandent leur venin tout autour de nous.

Pourtant (incroyable mais vrai), il existe bien de belles personnes sur cette Terre - des gens sympas, avenants, respectueux, éduqués, le genre qui sourient de façon altruiste aux inconnus dans la rue - et elles méritent d'être saluées, car ce n'est pas tous les jours qu'on en croise des comme ça.

Le compte Instagram Merci à un inconnu rend justement hommage à ces supers êtres humains en publiant chaque jour ou presque des témoignages de gens qui ont croisé leur chemin et leur sont infiniment reconnaissants.

De l'histoire de la meuf qui a osé dire à l'autre que sa jupe était coincée dans sa culotte en passant l'anecdote du boulanger qui offre un menu à l'étudiante en détresse financière, @merciauninconnu recense pas moins de 140 remerciements à des gens tout simplement biens. Et un peu de bienveillance et d'entraide dans ce monde de brutes, ça fait un bien fou !

Si vous aussi, vous voulez faire un clin d'oeil à ces personnes qui ont illuminé votre journée de leur gentillesse, envoyez votre témoignage en MP au compte Merci à un inconnu ; que ces ondes positives se répandent tout autour de nous et encouragent chacun d'entre nous à être un peu plus complaisants dans notre rapport avec les autres.