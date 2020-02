Dans « En Avant », Disney nous offre son premier personnage LGBTQ+... mais bourré de clichés !

Les dessins animés de l'univers Disney/Pixar évoluent de plus en plus et proposent des histoires loin des contes de fées classiques avec de nouveaux personnages dans l'air du temps. Si on a cru jusqu'au bout voir Elsa comme la première représentante LGBTQ+ dans le deuxième volet de la Reine des Neiges, nos espoirs ont fondu comme neige au soleil après la sortie des premières images. Mais les studios Pixar semblent avoir pris une longueur d'avance...

Let’s be honest, this is how straight people see us anyway. pic.twitter.com/s4MT3UNbZl — Gideon Glick (@gidglick) February 22, 2020

À l'occasion de la sortie du dessin animé En Avant le 6 mars prochain, les célèbres studios d'animation ont dévoilé le premier personnage LGBTQ+ de son histoire : une flic lesbienne prénommée Officier Spectre. Modélisée sous la forme d'un cyclope-licorne à la mèche de côté et aux glitters à tout-va, cette première image ne passe pas vraiment pour les internautes, reflétant un condensé de clichés et de représentativité exacerbée.

Se vantant de vouloir être moderne dans un monde fantastique, le réalisateur ne semble pas s'apercevoir que c'est tout le contraire qui transparait. N'apparaissant que dans une seule scène du dessin animé et ne mentionnant qu'une fois sa petite amie, on ne peut pas parler d'une petite révolution tant attendue par les fans de la marque aux grandes oreilles. Et que dire de son physique, à l'opposé de la normalité des autres ? Une première fausse route... Elsa peut encore devenir cette ouverture tant attendue !