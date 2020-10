Dans quels pays peut-on partir pour les vacances de la Toussaint ?

Alors, on s'envole où ?

Qu'il est loin le temps où les offres de voyage alléchantes suffisaient à nous convaincre de booker nos prochaines vacances à l'autre bout du monde. Pandémie oblige, les mesures sanitaires prises dans chaque pays pour limiter l'entrée des voyageurs sur leur territoire compliquent nos séjours à l'étranger. Changeant d'une semaine à l'autre, il est fortement conseillé de bien se renseigner sur les modalités de voyage de notre destination mais aussi de la compagnie aérienne empruntée avant de réserver son séjour, notamment si tu as prévu de partir pendant les vacances de la Toussaint.

Démarrées le 17 octobre, elles se finissent cette année le 2 novembre prochain. 15 jours qui nous laissent le temps de nous échapper de la grisaille française. Mais avant de convoiter les îles et les capitales européennes méditerranéennes, on te dresse une liste (non-exhaustive) des pays dans lesquels tu peux encore te rendre. Attention, il est très rare de pouvoir se déplacer sans se soumettre à un test PCR, sans remplir un formulaire à remettre aux autorités du pays ou encore sans devoir respecter une quarantaine. Oui, c'est les vacances, pas encore la fête...

En Europe

Seuls quatre pays du continent ont bloqué leurs frontières aux touristes français : Chypre, le Danemark, la Finlande et la Hongrie. De son côté, le Royaume-Uni leur impose toujours une quatorzaine, tout comme les pays baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie), la Slovénie, la Slovaquie et la Roumanie. L'Irlande, les Pays-Bas ou la Suisse imposent quant à eux à tous les voyageurs français un auto-isolement de 14 jours avant de pouvoir circuler sur leur territoire. Enfin, des quarantaines de 14 jours et de 10 jours sont respectivement imposées en Islande et en Norvège. Voilà donc des destinations européennes qu'il vaut mieux zapper si tu comptes partir pendant les vacances de la Toussaint.

L'entrée en Belgique n'est pas aisée non plus, surtout si l'on vient d'un département « à risque » auquel cas une quarantaine de 7 jours ainsi qu'un test PCR sont obligatoires. Même chose du côté de l'Allemagne qui, à l'exception de quelques régions françaises, demandent aux voyageurs de notre pays de se soumettre à une quarantaine obligatoire avant l'obtention des résultats du test PCR qui devra être effectué dans les 72 heures suivant leurs arrivées.

Crédit : Unsplash @flo_karr

Les pays européens les plus souples restent l'Espagne et le Portugal, qui n'imposent aucune quarantaine ni test PCR positif. Il te sera toutefois demandé de remplir un formulaire qui donne accès à un QR code associé si tu vas en Espagne et de prendre ta température à l'aéroport à ton arrivée au Portugal. Quant à l'Italie, un test PCR datant de moins de 72h ainsi qu'un formulaire complété seront obligatoires pour se rendre dans le pays. Enfin, du côté de la Grèce, l'entrée est plutôt facilitée. Il suffit juste de remplir un formulaire en ligne 48 heures avant son arrivée. Des tests aléatoires peuvent également être faits sur quelques voyageurs.

Pologne, Monténégro, Serbie, Bulgarie, République tchèque ou encore Albanie sont totalement ouverts aux touristes. On te conseille cependant de bien te renseigner sur les consignes de chaque pays car la situation varie extrêmement d'un pays à un autre. Pour le moment, seule la Suède n'a jamais imposé aucune restriction à ses voyageurs étrangers. Elle semble donc être la destination la plus safe en Europe.

Evidemment, il reste encore l'option des DOM TOM et de certaines îles à l'autre bout du monde. Les Seychelles, Madagascar ou la République Dominicaine sont en effet actuellement accessibles. Tout comme la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Polynésie et bien sûr la Corse. Bref, il y a de quoi se dorer la pilule pendant la Toussaint !

Crédit : Unsplash @marie_rouilly

Et dans le reste du monde ?

On te déconseille fortement de partir en Asie ces prochains jours. Outre la majorité des pays qui ont fermé leurs frontières, les conditions pour accéder dans certains autres sont tellement compliquées qu'il est fortement recommandé de remettre à plus tard les séjours en Asie. De même pour les Etats-Unis, le Canada, l'Australie ou encore la Nouvelle-Zélande.

Du côté de l'Amérique latine, quelques pays sont encore ouverts aux Français, comme le Brésil, le Costa Rica, le Mexique ou la Bolivie. Attention toutefois, certaines liaisons aériennes peuvent être suspendues, donc compliquer le voyage. Enfin, si elles sont possibles, ces destinations sont déconseillées par le Ministère des affaires étrangères. Un avertissement également valable pour l'Equateur ou la Jamaïque, également ouverts.

Crédit : Unsplash @jrarce

Enfin, en ce qui concerne l'Afrique, le mieux est également de vérifier les conditions d'entrée avant de booker son voyage. S'il est possible d'aller en Tunisie et de se passer du test PCR positif et de l'auto-isolement de 14 jours en se tournant vers une agence de voyages, pour le Maroc, l'Egypte ou encore la Namibie, le test PCR datant de moins de 72 heures ou moins de 7 jours est obligatoire. Le pays aux conditions d'entrée les moins contraignantes est la Tanzanie puisque le test PCR de moins de 72h n'est valable que pour les passagers dont les compagnies aériennes ou pays de provenance le demandent à l'embarquement.

Alors, on s'envole où (avec prudence) pendant les vacances de la Toussaint ?