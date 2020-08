Découvrez l'actrice qui jouera Lady Diana dans les dernières saisons de The Crown sur Netflix

Malgré la pandémie, la suite de la série s'organise.

Alors que la saison 4 de The Crown n'a toujours pas de date de diffusion - le tournage a-t-il au moins été terminé, avec la survenue de la crise sanitaire ? - la production continue et Netflix travaille déjà sur les deux dernières saisons du show royal. Notamment, la plateforme de streaming est partie en quête du talent qui interprètera Lady Diana dans les saisons 5 et 6, et c'est à présent officiel : l'actrice a été choisie et annoncée.

Alors que l'on connaît déjà le nom d'Emma Corin, qui jouera la jeune Lady Di dans la saison 4, Netflix a jeté son dévolu sur Elizabeth Debicki (29 ans) pour incarner la princesse de Galles dans les dernières années de sa vie. Aperçue dans de grosses productions cinématographiques comme Valérian et la Cité des Mille Planètes, Les Gardiens de la Galaxie, The Man From U.N.C.L.E ou encore Gatsby le magnifique, la jeune Australienne incarnera cette fois une personnalité emblématique qui marquera sans aucun doute sa carrière prometteuse.

Crédit : Porter Magazine

Pour lui donner la réplique, Netflix a misé sur un tout nouveau cast pour les deux dernières saisons de The Crown, remplaçant l'excellente Olivia Coleman par Imelda Staunton dans le rôle de la Reine Elizabeth, Helena Bonham-Carter (princesse Margaret) par Lesley Manville, et Tobias Menzies (Prince Philip) par Jonathan Pryce. Reste à savoir qui sera choisi pour jouer le Prince Charles, mais surtout quand le tournage de ces ultimes saisons pourra débuter, alors que la situation sanitaire demeure toujours instable.

Croisons déjà les doigts pour nous délecter prochainement de la saison 4 de The Crown qui, si le planning n'avait pas été bouleversé par la pandémie, aurait pu sortir en fin d'année 2020, si l'on en croit les confidences du jeune Josh O'Connor (Prince Charles) à Harper's Bazaar fin 2019.