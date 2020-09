Des chercheurs auraient trouvé le moyen de soigner une méchante gueule de bois, Amen !

LE remède que tou·te·s les fêtard·e·s attendaient !

A chacun sa petite technique. S'enfiler un bon plat de pâtes pour reprendre des forces, s'emmitoufler dans une couverture et attendre que l'orage passe ou se faire violence et avaler des mixtures imbuvables, bref, pour soulager une méchante gueule de bois, il n'existe aucun médicament miracle. Enfin, c'est ce que l'on croyait puisque des chercheurs finlandais affirment avoir trouvé le remède miracle pour assurer les lendemains de cuite et même lutter contre l'alcoolisme.

Avant de tirer ces conclusions, les scientifiques de l'Université d'Helsinki et de l'université de Finlande de l'Est ont demandé à 19 cobayes, tous masculins, de se réunir dans une salle de conférences d'un hôtel... et de boire beaucoup, beaucoup d'alcool. Pendant trois heures, chaque participant a ingéré 1,5 g d'alcool par kilogramme de masse corporelle, autrement dit « une dose normale » d'alcool selon leur poids. Par exemple, un homme de 75 kg a bu en moyenne 8 à 9 verres (de vin ou de bière).

« Il y avait manifestement des personnes en état d'ébriété, mais personne ne tombait ivre » a expliqué Markus Metsälä, un des chercheurs de l'étude. Les scientifiques ont ensuite donné différentes pilules à chacun des sujets : il y a une partie qui a avalé un placebo, d'autres ont reçu une pilule de 600 g d'acide aminé, la l-cystéine et d'autres encore ont gobé une dose plus importante, soit 1200 g de la fameuse molécule. Le lendemain, le groupe d'hommes a été sommé de répondre à un questionnaire sur leur état d'ivresse.

Résultat, ceux qui ont pris la plus grosse dose de cystéine présentaient moins de symptômes de gueule de bois, tandis que ceux qui ont pris une pilule moins chargée ont juste ressenti moins de stress. « La l-cystéine réduirait le besoin de boire le lendemain avec aucun ou moins de symptômes de la gueule de bois » avancent les chercheurs qui ajoutent en outre que « dans l'ensemble, ces effets de la l-cystéine sont uniques et [qu']ils semblent avoir un avenir dans la prévention ou le soulagement de ces symptômes nocifs ainsi que dans la réduction du risque de dépendance à l'alcool ».

Si la l-cystéine aurait donc des bienfaits pour atténuer les mauvais effets d'une gueule de bois, elle ne l'empêcherait pas pour autant, comme le précisent les chercheurs. En attendant de voir le petit comprimé gagner (peut-être) les étals de nos pharmacies, tu peux toujours faire le plein d'oeufs, de noix ou encore de brocolis, des aliments riches en cystéine.