Les millennials, cette génération de jeunes confrontés à de plus en plus de difficultés, entre une économie en berne, une morosité ambiante et une planète qui part à veau l'eau, n'est pas épargnée et paye les échecs des générations précédentes de plein fouet. Dans tout ce brouhaha ambiant, il est compliqué de devenir un adulte comblé et responsable, là où des peurs irrationnelles surviennent et où les préoccupations ne sont plus les mêmes que nos aînés. Savoir faire à manger et tenir les comptes n'est pas votre priorité ? Il est peut-être temps de prendre quelques cours !

Selon nos confrères de l'ADN, dans la prestigieuse université de Berkeley, il existe des cours d'adulting, comprenez pour devenir adulte et aider les étudiants à vivre leur vie sans éprouver de difficultés hors de l'école. Loin d'être un cours ordinaire, il a été mis en place pour les millennials, brillants étudiants émérites, mais incapables de savoir gérer un budget ou même préparer un repas en bonne et due forme.

A l'initiative de Belle Lau et Jenny Zhou, deux étudiantes du campus, des cours ont été mis en place après qu'elles se soient rendu compte de la difficulté de vivre seules pour la première fois, sentiment aussi partagé par leurs camarades. Gérés par les élèves eux-mêmes, les thématiques sont diverses et variées, allant de la gestion du temps, le budget, la nutrition ou encore le sport, ponctués par l'intervention de personnes extérieures invitées à partager leur savoir-faire sur la vie quotidienne. Aimeriez-vous avoir les mêmes en France ?