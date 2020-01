Des pénis au bout des doigts, la nouvelle tendance manucure qui cartonne sur Insta

Tu pensais avoir tout vu en matière de nail art ? C'était sans compter la créativité des nail artists qui rivalisent d'imagination pour nous dégainer des tendances manucures toujours plus barrées. La dernière en date ? Le dicknail, ou l'art de dessiner de jolis pénis sur les ongles. Et étrangement, le résultat est plutôt canon ! Loin des petites kékettes griffonnées sur les murs, le mobilier urbain ou encore sur notre front au marqueur (on a toutes ce pote méga relou qui profite de notre ivresse en soirée), ces représentations de phallus ont le mérite d'être carrément esthétiques.

Couleurs pastel, paillettes, matières scintillantes, on est plutôt dans le registre du tendrement kitsch. Pour les plus timides, il existe des nail arts érotiques plus minimalistes, qui suggèrent avec quelques formes. Pour les autres, elles peuvent jouer la blague à fond : bananes-pénis, bougies-pénis, palmiers-pénis, ne vous privez surtout pas de jouer avec le sexe masculin !

Alors, tu adhères à cette tendance manucure plutôt osée ?