Des scientifiques appellent à limiter drastiquement la consommation de viande d'ici 2030

Après le rapport rendu cet été par des experts de l'ONU sur les moyens de contenir le réchauffement climatique en consommant moins de viande, une nouvelle vague d'experts vient de remettre une couche en publiant une lettre pour alerter les autorités de l'impact de l'agriculture intensive sur notre planète. À l'occasion de la COP25, 50 scientifiques ont divulgué une lettre dans The Lancet, une célèbre revue scientifique, pour appeler les pays à déterminer un « pic de viande » avant 2030 afin d'enrayer le réchauffement climatique, plus grande préoccupation mondiale à l'heure actuelle.

Selon Helen Harwatt, l'une des signataires : « L’agriculture animale constitue la principale source d’émissions de méthane du monde » et aurait augmentée de manière exponentielle ces 30 dernières années, passant de 758 millions de tonnes en 1990 à 1247 millions de tonnes en 2017.

Qu'est-ce que cela prévoit ? Un seuil de production moins élevé permettrait de limiter le réchauffement de la planète à seulement 1,5°C d'ici 2030, comme prévu par les Accords de Paris. Une mesure réalisable à l'échelle d'une nation pour qui la transition devra se faire au fur et à mesure en limitant la production et en ne dépassant jamais un certain seuil.

Quelles sont les alternatives ? Investir dans les aliments qui minimisent l'impact environnemental et sont meilleurs pour la santé, comme les légumineuses, les céréales, les fruits & légumes et les noix. Une initiative intéressante sur notre nouvelle manière de consommer, même si pour 1 Français sur 2, rien ne pourrait les convertir au véganisme. Une longue route reste à faire auprès des gouvernements pour prendre la mesure de l'impact de nos modes de vies sur la planète, tant qu'il est encore temps.