Des scientifiques remettent les pendules à l'heure sur les bienfaits de la sieste

Quelques minutes dans les bras de Morphée et vous voilà de nouveau d'aplomb pour affronter notre vie à 100 à l'heure... Vous l'aurez compris, notre très chère amie la sieste est idéale pour recharger les batteries au cours d'une journée et serait même très bonne pour la santé selon une enquête de la revue Heart. 1 à deux siestes de 20 minutes par semaine permettraient de réels effets positifs pour votre cerveau et votre corps, évitant aussi les risques accrus de faire une crise cardiaque ou un AVC. Mais attention, il n'est pas question ici d'en faire une habitude systématique, au risque d'inverser les bienfaits sur votre santé.

Une récente étude publiée dans le magazine Neurology démontre qu'une sieste de plus de 90 minutes n'a aucun effet bénéfique réel sur la santé et augmente de plus de 25% la probabilité de faire un AVC. Une mauvaise nouvelle pour les amoureux du sommeil et ceux qui pensaient pouvoir rattraper les heures perdues en dormant plus au cours de la semaine ! La solution ? Essayer de dormir plus la nuit dans votre grand lit douillet pour voir une réelle différence sur votre vie quotidienne !